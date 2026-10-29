Chi passa ore intere seduto davanti al computer sa quanto possa pesare sulla schiena una sedia sbagliata. SONGMICS Sedia Gaming CATHY OBG077G01 punta a risolvere questo problema con un design ergonomico a S, un poggiapiedi integrato raro in questa fascia di prezzo e una reclinazione che accompagna sia le giornate di lavoro che le sessioni di gioco più lunghe. Il prezzo, oggi, scende sotto una soglia che raramente si vede per questo modello, un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca comfort senza svuotare il portafoglio.

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Sedia super abbordabile: comfort e ergonomia da scrivania

Il tratto distintivo di questa sedia è lo schienale a forma di S, progettato per seguire la curvatura naturale della colonna vertebrale e distribuire meglio il peso del corpo durante le lunghe sessioni, siano esse di lavoro o di gioco. A completare il supporto ergonomico ci pensano un cuscino lombare ispessito e un poggiatesta regolabile, entrambi pensati per ridurre l’affaticamento nelle zone più sollecitate.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca il poggiapiedi telescopico estraibile, una caratteristica che in questa fascia di prezzo non è affatto scontata e che permette di distendere le gambe durante le pause senza doversi alzare. La reclinazione dello schienale va da 90° a 135° senza scatti bruschi, mentre i braccioli sincronizzati si muovono insieme allo schienale per garantire una transizione fluida tra posizione di lavoro e relax.

Dal punto di vista costruttivo, la sedia presenta:

Rivestimento in tessuto scamosciato con componenti in PU

con componenti in PU Struttura portante in metallo

Portata massima di 150 kg

Imbottitura spessa circa 10 cm per una seduta morbida e duratura

per una seduta morbida e duratura Dimensioni di 72,4 x 70 x 121 cm, con altezza regolabile

Peso complessivo di 20,2 kg

La colorazione Grigio Ardesia della collezione CATHY si abbina facilmente a qualsiasi setup, sia esso una postazione da gaming che una classica scrivania da ufficio. Chi ha già provato modelli simili della linea segnala un montaggio semplice e un comfort generale superiore alle aspettative per il prezzo richiesto, pur con qualche segnalazione occasionale su stabilità e imbottitura che, considerato il prezzo attuale, risultano difetti facilmente perdonabili.

Prezzo mai così basso

Il prezzo di SONGMICS Sedia Gaming CATHY OBG077G01 crolla a 98,99€ rispetto al prezzo di listino di 129,99€, con uno sconto del 24%. Si tratta di un calo deciso rispetto alle quotazioni abituali di questo modello, che solitamente oscilla tra i 110€ e i 150€ a seconda del periodo. Scendere sotto i 100€ rappresenta un traguardo che raramente si vede per questa sedia, rendendo l’offerta attuale particolarmente interessante per chi aspettava il momento giusto per acquistarla.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, venduta e spedita direttamente dalla piattaforma o da SONGMICS HOME IT, garantendo quindi tempi di consegna rapidi e assistenza affidabile. Vista la natura delle promozioni Amazon, la disponibilità a questo prezzo potrebbe essere limitata nel tempo o nelle scorte.

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