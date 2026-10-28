Perché spendere di più per uno smartwatch quando CMF Watch 3 Pro offre GPS dual-band, display AMOLED da 1,43 pollici e un’autonomia fino a 13 giorni a un prezzo che fa pensare due volte prima di guardare altrove? Lo smartwatch di CMF by Nothing, lanciato lo scorso luglio come evoluzione del Watch Pro 2, si distingue per una dotazione tecnica superiore alla media della sua fascia, puntando su materiali premium e funzioni smart avanzate senza stravolgere il budget. Vediamo come si traduce tutto questo nell’offerta attuale.

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CMF Watch 3 Pro, quando la tecnologia batte la fascia di prezzo

Cassa circolare in alluminio lavorato a macchina, corona girevole posizionata a ore due e certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere: il design di CMF Watch 3 Pro trasmette una qualità costruttiva che raramente si trova in questa fascia di prezzo. Le dimensioni di 47 x 47 x 14,4 mm e il peso di appena 51 grammi lo rendono comodo da indossare tutto il giorno, mentre il cinturino in silicone da 22mm intercambiabile permette di personalizzarlo a piacimento tra le quattro colorazioni disponibili (Arancione, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Verde Chiaro).

Il vero punto di forza resta però il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità massima di 670 nit, capace di garantire una leggibilità ottima anche sotto la luce diretta del sole. La funzione Always-On Display e gli oltre 120 quadranti personalizzabili completano un’esperienza visiva che spesso si trova solo su dispositivi più costosi.

Tra le specifiche che rendono unico questo smartwatch spicca sicuramente il GPS dual-band (L1+L5), una tecnologia che supporta cinque sistemi di navigazione satellitare (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) e garantisce tracciamenti precisi anche in ambienti urbani complessi o in quota, una caratteristica solitamente riservata a smartwatch ben più costosi.

Non manca una dotazione sensoristica completa:

Sensore cardiaco a quattro canali, più preciso indipendentemente dal tono della pelle

SpO₂ 24/7 per il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue

Accelerometro a 6 assi con un incremento del 50% rispetto al modello precedente

Monitoraggio avanzato del sonno e rilevamento automatico dello stress

L’autonomia della batteria da 350 mAh merita una menzione a parte: fino a 13 giorni in condizioni tipiche di utilizzo, con una ricarica completa in appena 99 minuti grazie al cavo magnetico proprietario. A completare il quadro ci pensa l’integrazione di ChatGPT, che permette di impostare promemoria e ottenere informazioni tramite comandi vocali, insieme a un sistema di chiamate Bluetooth con cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale.

Sconto del 29% su CMF Watch 3 Pro, ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale di CMF Watch 3 Pro è fissato a 99,99€, ma su AliExpress è disponibile ora a 70,51€, con uno sconto del 29% che si traduce in un risparmio effettivo di quasi 30 euro. Un’opportunità interessante per chi cerca uno smartwatch con GPS dual-band, display AMOLED luminoso e autonomia da record senza dover spendere una cifra importante. L’offerta riguarda il modello completo con tutte le funzioni descritte, incluse le modalità sportive e il coaching basato su intelligenza artificiale.

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