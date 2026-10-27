OpenAI ha lanciato GPT-6.1 Terra, un modello rapido ed efficiente pensato per le attività al computer che riempiono la giornata lavorativa, come compilare moduli, interpretare disegni tecnici o scrivere proposte. Ma la vera novità è il prezzo, dimezzato rispetto a GPT-6.1 Sol.

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Un modello pensato per il lavoro quotidiano

OpenAI descrive GPT-6.1 Terra come un modello che unisce un ragionamento visivo dettagliato, un uso preciso del computer e una scrittura più chiara e naturale. Secondo l’azienda è nettamente superiore a GPT-5.6 Terra nelle attività che scandiscono la giornata lavorativa, dalla stesura di proposte all’interpretazione di disegni tecnici, fino alla compilazione di moduli e al montaggio video. I prezzi delle API standard sono inferiori del 50% rispetto a quelli di GPT-5.6 Terra e di GPT-6.1 Sol. Per gli sviluppatori diventa così conveniente automatizzare attività su larga scala, come leggere le fatture in arrivo e inserirne i dati nei software di contabilità. Il vantaggio riguarda anche gli abbonati. A parità di utilizzo consentito dal piano, in ChatGPT Lavoro e Codex Terra permette di completare più attività rispetto a GPT-5.6 Terra e molte di più rispetto a GPT-6.1 Sol o GPT-6 Astra.

Le prestazioni

Per misurare le capacità di uso del computer, OpenAI ha utilizzato Agents’ Last Exam, un benchmark di attività professionali. Tra queste ci sono la trasformazione di disegni architettonici in un modello 3D e l’analisi inquadratura per inquadratura di un film d’animazione, per creare un registro con codici temporali destinato a un team di restauro.

Con il ragionamento impostato su Medio, Terra ottiene 15 punti percentuali in più di GPT-5.6 Terra a circa un terzo del costo. Raggiunge inoltre le prestazioni di GPT-6 Astra a un prezzo per token pari a un decimo. Con il ragionamento su Max il confronto si sposta su Claude Opus 5.5 di Anthropic. Terra risulta oltre tre volte più efficiente nell’uso dei token, con un prezzo per token pari a un quarto e un costo per attività circa nove volte inferiore. Secondo OpenAI completa anche le attività oltre tre volte più velocemente sia di GPT-6 Astra sia di GPT-6.1 Sol.

Su MMMU-Pro, dedicato al ragionamento visivo, Terra supera GPT-5.6 Terra a ogni livello di ragionamento. Arriva anche a sfiorare i punteggi di GPT-6.1 Sol e di GPT-6 Astra, che OpenAI indica come il proprio modello di frontiera più capace, a un costo molto più basso. Il terzo test è OSWorld 2.1, che valuta la capacità degli agenti di usare le app desktop in attività articolate in più passaggi, come la creazione di un modello 3D a partire da un disegno tecnico. Qui Terra, con ragionamento medio, supera il miglior punteggio di GPT-5.6 Terra a una frazione del costo per attività.

Meno errori e migliori capacità di programmazione

OpenAI dichiara di aver investito molto quest’anno nella riduzione delle allucinazioni. Nel benchmark interno basato su richieste pensate per indurre errori, con ragionamento basso il tasso di errore scende dal 53,6% di GPT-5.6 Terra al 16,7%, un calo di quasi 37 punti percentuali. Con lo sforzo massimo scende di 18 punti, fino al 4,3%, un valore quasi pari a quelli di GPT-6 Astra e GPT-6.1 Sol. Terminal-Bench 4.0 valuta la capacità di risolvere problemi dalla riga di comando, per esempio correggere una pagina web il cui layout cambia durante il caricamento. Con ragionamento massimo Terra risolve il 50,3% delle attività, più del doppio del 21,5% pubblicato per GPT-5.6 Terra. L’azienda precisa però che per i compiti di programmazione più complessi GPT-6.1 Sol e GPT-6 Astra restano la scelta migliore. Su Terminal-Bench-Science 0.1 il codice serve invece per attività di ricerca scientifica, come tracciare le divisioni cellulari in un video in time-lapse. Con ragionamento Max, Terra supera GPT-6.1 Sol a un costo inferiore. Si ferma a meno di cinque punti da Opus 5.5, a un costo stimato inferiore a un quinto.

Sicurezza e allineamento

OpenAI spiega di continuare a lavorare sulla sicurezza attraverso l’addestramento, i test e il loro perfezionamento, mentre rende l’IA avanzata più efficiente e accessibile. GPT-6.1 Terra raggiunge la soglia Critica per la sicurezza informatica prevista dal Preparedness Framework dell’azienda. Per questo mantiene le protezioni sviluppate per GPT-6 Astra. Il modello integra anche i miglioramenti nell’allineamento della serie GPT-6. Secondo le valutazioni interne, rispetto a GPT-5.6 Terra tende di più ad attenersi all’ambito del compito e a comunicare con onestà i propri limiti e gli eventuali ostacoli. Nei test di prompt injection ha inoltre mostrato una forte resistenza alle istruzioni malevole pensate per distoglierlo dal compito assegnato dall’utente. Ulteriori dettagli sono disponibili nella scheda di sistema.

Disponibilità e prezzi

GPT-6.1 Terra è disponibile da oggi per tutti gli utenti Plus, Pro, Enterprise ed Edu in ChatGPT Lavoro e Codex. Gli sviluppatori possono accedervi tramite l’API OpenAI con l’identificatore gpt-6.1-terra. I prezzi standard sono di 1 dollaro per milione di token in ingresso, 0,05 dollari per milione di token in ingresso memorizzati nella cache e 5 dollari per milione di token in uscita.