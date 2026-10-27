Uscito appena un mese fa, Logitech G G305 X SUPERLIGHT nella colorazione Lilla ottiene già il suo primo taglio di prezzo su Amazon. Il mouse wireless che ha aggiornato uno dei bestseller della gamma Logitech G, portando in dote connettività tri-mode e 61 grammi di peso, scende sotto la soglia psicologica dei 70 euro. Per chi aspettava il momento giusto per aggiudicarsi questo gaming mouse di nuova generazione, l’attesa potrebbe essere finita. Vediamo come approfittarne.

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Logitech G305 X Superlight, leggerezza e precisione da competizione

Il punto di forza principale di Logitech G305 X SUPERLIGHT è il drastico calo di peso rispetto al predecessore: si passa dai 99 grammi del vecchio G305 (appesantito dalle batterie AA) ai 59-61 grammi del nuovo modello, grazie all’eliminazione delle batterie sostituibili in favore di una batteria ricaricabile integrata. Questo rende il mouse estremamente agile e maneggevole, caratteristica fondamentale per chi gioca in modo competitivo.

Il cuore tecnico è rappresentato dal sensore ottico HERO 44K, capace di raggiungere una sensibilità massima di 44.000 DPI, con velocità di tracciamento di 678 IPS e accelerazione massima superiore a 40G. Si tratta di prestazioni che vanno ben oltre le necessità del gaming occasionale, ma che garantiscono un tracciamento affidabile anche nelle situazioni più esigenti.

Tra le novità più interessanti rientra la connettività tri-mode: LIGHTSPEED wireless tramite ricevitore USB-A incluso, Bluetooth per laptop e tablet, e connessione cablata USB-C. Il polling rate base di 1 kHz è aggiornabile fino a 8 kHz con il ricevitore PRO LIGHTSPEED (venduto separatamente).

Non manca la praticità della ricarica rapida: bastano 2 minuti via USB-C per ottenere circa 3,5 ore di autonomia, mentre con una carica completa l’autonomia supera le 130 ore. Completano la dotazione 6 pulsanti programmabili, illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile tramite software Logitech G HUB, e memoria onboard per salvare fino a 5 profili personalizzati, utile per chi utilizza il mouse su più dispositivi.

Primo sconto per il nuovo G305 X Superlight lilla

Il prezzo di listino di 79,99€ scende ora a 67,39€ su Amazon, con uno sconto del 16% che rappresenta il primo calo di prezzo registrato dal lancio del prodotto avvenuto solo un mese fa. Un risparmio di circa 12,60 euro non enorme in percentuale, ma significativo considerando che si tratta della primissima occasione per acquistare questo mouse gaming a un prezzo inferiore al listino ufficiale. L’offerta è disponibile sul sito Amazon Italia nella colorazione Lilla.

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