iPhone 17 256GB in colorazione Azzurro Nebbia compare su eBay a un prezzo decisamente più aggressivo rispetto al listino Apple. Il modello standard della gamma 2025, con il nuovo chip A19 e il display ProMotion da 6,3″, scende sotto la soglia psicologica dei 900€. Una mossa che fa storcere il naso a chi ha acquistato al day one, ma che apre una finestra interessante per chi aspettava il momento giusto. Vediamo come un venditore eBay stia già proponendo lo smartphone a un prezzo competitivo rispetto al prezzo consigliato Apple di 979€.

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iPhone 17: chip A19 e fotocamere fusion da 48mp per tutti

Il comparto hardware di iPhone 17 non lascia spazio a compromessi anche nella versione base. Il nuovo chip A19 a 3nm, con GPU a 5 core e Neural Engine ottimizzato per Apple Intelligence, garantisce prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative, incluso il ray tracing hardware per il gaming mobile.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,3″ con tecnologia ProMotion a 120Hz rappresenta un salto generazionale netto. La luminosità di picco raggiunge i 3000 nits, mentre la protezione frontale Ceramic Shield 2 offre una resistenza ai graffi tre volte superiore rispetto al vetro precedente, con il 33% di riflessi in meno.

Sul fronte fotografico, la vera novità è il doppio sensore Fusion da 48MP, sia per il grandangolo principale (f/1.6 con OIS) che per l’ultra-grandangolo (f/2.2, 120°). A completare il pacchetto arriva la fotocamera frontale Center Stage da 18MP, capace di adattare automaticamente l’inquadratura durante videochiamate e selfie di gruppo.

Le specifiche principali includono:

Display OLED 6,3″ risoluzione 2622x1206px, 460ppi

risoluzione 2622x1206px, 460ppi Chip A19 (3nm) con GPU 5-core

(3nm) con GPU 5-core RAM 8GB , storage 256GB

, storage Doppia fotocamera 48MP + 48MP con registrazione Dolby Vision 4K60fps

con registrazione Dolby Vision 4K60fps Batteria 3692 mAh con ricarica rapida (50% in 20 min)

con ricarica rapida (50% in 20 min) Connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G , chip N1

, chip N1 Certificazione IP68

La batteria garantisce un’intera giornata di autonomia, mentre il supporto a MagSafe e Qi2 rende la ricarica wireless ancora più versatile. Il sistema operativo iOS 26 preinstallato integra nativamente tutte le funzioni di Apple Intelligence.

Sconto reale su iPhone 17: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale Apple per iPhone 17 256GB è di 1.129€, ma il prezzo consigliato per questo specifico quantitativo si attesta a 979€. Su eBay, il venditore propone il dispositivo nuovo e originale a 849€, con uno sconto del 13% che si traduce in un risparmio concreto di 130€.

Il prodotto è disponibile anche nelle colorazioni bianco e viola presso lo stesso venditore, per chi preferisce varianti cromatiche diverse dall’Azzurro Nebbia. Trattandosi di un’offerta attiva su eBay, la disponibilità delle scorte può variare rapidamente, quindi conviene valutare l’acquisto senza perdere troppo tempo.

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