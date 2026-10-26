Quando uno smartwatch nato per resistere alle profondità oceaniche e alle condizioni più estreme scende di prezzo in modo così marcato, vale la pena prestare attenzione. Apple Watch Ultra 3 con cassa in titanio naturale da 49 mm e cinturino Ocean blu salmastro ha appena toccato un prezzo che raramente si è visto da quando è stato lanciato. Il taglio applicato non è una semplice promozione di passaggio, ma un vero e proprio minimo storico che potrebbe non durare a lungo. Vediamo insieme cosa rende questo dispositivo così speciale e perché conviene approfittarne ora.

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Apple Watch Ultra 3: titanio, zaffiro e autonomia da record

La robustezza è il tratto distintivo di questo smartwatch. La cassa in titanio naturale da 49 mm è abbinata a un cristallo di zaffiro resistente ai graffi, mentre la certificazione IP6X e lo standard militare MIL-STD 810H garantiscono affidabilità anche nelle condizioni più difficili. La resistenza all’acqua fino a 100 metri rende il cinturino Ocean blu salmastro perfetto per nuoto, immersioni e sport acquatici ad alta intensità, grazie anche alla taglia regolabile adatta a polsi da 130 a 200 mm.

Il display Retina LTPO3 OLED da 1,98 pollici rappresenta una delle novità più interessanti della generazione: cornici ridotte del 24% permettono uno schermo più ampio senza aumentare le dimensioni della cassa, con una luminosità di picco che raggiunge i 3.000 nit, tra le più alte della categoria.

Sotto la scocca lavora il chip S10 affiancato dal Neural Engine a 4 core, con 64GB di memoria interna. Ma il vero punto di forza resta l’autonomia: fino a 42 ore in uso standard e addirittura 72 ore in modalità risparmio energetico, con ricarica rapida che in soli 15 minuti restituisce fino a 12 ore di utilizzo.

Tra le funzionalità più apprezzate spicca la connettività satellitare diretta, pensata per le emergenze in zone prive di copertura cellulare, oltre al nuovo quadrante Waypoint con bussola in tempo reale e accesso rapido alle comunicazioni satellitari. Non manca il Tasto Azione personalizzabile, già apprezzato nelle generazioni precedenti, insieme a un comparto sensoristico completo che include ECG, cardiofrequenzimetro e GPS satellitare multi-costellazione.

Va ricordato che il dispositivo è compatibile esclusivamente con iPhone e richiede watchOS 26 per sfruttare tutte le funzionalità al meglio.

Occasione imperdibile: lo sconto che non si vedeva da tempo

Il prezzo di listino di 909€ scende oggi su Amazon a soli 644,80€, un taglio che sfiora il 29% di sconto. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione specifica con cassa in titanio naturale e cinturino Ocean blu salmastro, un’opportunità che difficilmente si ripresenta a breve termine. Chi desiderava portarsi a casa lo smartwatch Apple più resistente e completo della gamma ora può farlo con un risparmio notevole, ma la disponibilità a questa cifra potrebbe esaurirsi rapidamente, quindi conviene muoversi senza indugi.

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