I wearable per la salute senza display si diffondono sempre di più, e il nuovo Alloop Trio cerca di distinguersi con un’idea semplice: un solo modulo sensore da portare al dito oppure al polso. Il progetto è pronto per la campagna Kickstarter, ma la data di avvio non è ancora confermata.

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Un modulo che diventa anello o bracciale

Il cuore del sistema si chiama Cube: un piccolo modulo da 2,4 grammi (il peso riguarda solo il sensore), con una batteria che dichiara sette giorni di autonomia e un sensore PPG che raccoglie dati su battito, attività e sonno. Per ottenere un dispositivo completo, Alloop lo abbina a uno di tre accessori. Con l’accessorio ad anello diventa uno smart ring leggero in metallo; con il cinturino, sottile e leggero, va al polso e può ospitare anche Halo, un power bank dal design in parte trasparente che promette di allungare molto l’autonomia quando il Trio si indossa al polso. Halo integra anche dei microfoni per registrare note vocali.

La resistenza all’acqua dichiarata è di 5 ATM, quindi il dispositivo si può tenere addosso anche mentre si nuota. Il produttore non ha ancora pubblicato le specifiche complete del modulo e non ci sono dati ufficiali sulla precisione delle misurazioni. Il prodotto è stato presentato a New York il 23 ottobre, in vista della raccolta fondi; alla guida del progetto c’è Tony Wu, cofondatore ed ex CEO di RingConn.

Prezzo, campagna e app

Quando arriverà sul mercato, Alloop Trio partirà da 299 dollari attraverso Kickstarter. La data di lancio della campagna non è stata ancora comunicata e non è disponibile un prezzo ufficiale in euro per l’Italia. Il prezzo definitivo potrà cambiare prima o durante la campagna. L’app companion, già disponibile su iOS e Android, è gratuita nell’uso base e non richiede un abbonamento obbligatorio; esiste un livello Pro opzionale intorno ai 5 dollari al mese (circa 4,5 euro, conversione indicativa). Importa dati da Apple Health, Google Health, altri wearable, sensori continui del glucosio, esami di laboratorio e cartelle cliniche.

La campagna sarà ospitata su Kickstarter, mentre maggiori informazioni sul progetto si trovano alla pagina di prelancio di Alloop.