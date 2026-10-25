Chi cerca le migliori cuffie over-ear con cancellazione del rumore attiva sa che Sony WH-1000XM5 rappresentano da anni il punto di riferimento assoluto del settore. Il prezzo, però, ha sempre rappresentato un ostacolo per molti appassionati di musica e professionisti in mobilità. Oggi questa barriera crolla letteralmente: il prezzo scende a un livello mai visto prima, toccando il minimo storico su Amazon. Un’opportunità più unica che rara, considerando che si tratta di un prodotto che raramente scende così in basso. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta imperdibile.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Sony wh-1000xm5: tecnologia premium per un ascolto senza compromessi

Sony WH-1000XM5 montano driver da 30 mm con magneti al neodimio, capaci di garantire una risposta in frequenza estesa fino a 40.000 Hz grazie al supporto Hi-Res Audio e al codec LDAC. La vera particolarità di questo modello risiede nel sistema di cancellazione del rumore, affidato a 8 microfoni dedicati e al processore V1, che lavora in sinergia con il chip HD QN1 per massimizzare l’isolamento acustico in ogni contesto, dal pendolarismo quotidiano ai viaggi aerei.

Tra le funzionalità smart più apprezzate troviamo:

Connessione multipoint a due dispositivi contemporaneamente

a due dispositivi contemporaneamente Tecnologia DSEE Extreme per l’upscaling audio tramite intelligenza artificiale

per l’upscaling audio tramite intelligenza artificiale Funzione Speak-to-Chat che mette in pausa la musica quando si inizia a parlare

che mette in pausa la musica quando si inizia a parlare Bluetooth 5.2 con codec SBC, AAC e LDAC

con codec SBC, AAC e LDAC Compatibilità completa con Alexa, Google Assistant e Siri

Sul fronte autonomia, le cuffie offrono fino a 30 ore di ascolto con ANC attivo, che diventano 40 ore disattivando la cancellazione del rumore. La ricarica rapida è un altro punto di forza: bastano 3 minuti di collegamento per ottenere circa 3 ore di riproduzione, un dettaglio prezioso per chi ha sempre fretta. Il design, seppur meno compatto rispetto al modello precedente, garantisce un peso contenuto di circa 250 grammi e una costruzione con materiali riciclati, in linea con la filosofia sostenibile “Made to be remade” di Sony.

Minimo storico su amazon: il prezzo crolla

Il momento per acquistare Sony WH-1000XM5 è adesso. Su Amazon il prezzo scende a 199€ rispetto ai 299€ di listino, con uno sconto del 33% che porta il prodotto al suo minimo storico assoluto. Parliamo di cuffie che normalmente oscillano tra i 220€ e i 230€ anche nei periodi promozionali più generosi, quindi trovarle a questa cifra è davvero raro.

La versione in offerta è quella Nera, completa di custodia rigida inclusa, perfetta per il trasporto quotidiano senza rischi di danneggiamento. Considerando che il prezzo medio storico si attesta ben al di sopra di questa soglia, l’opportunità attuale potrebbe non durare a lungo: chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un top di gamma per l’ascolto wireless, difficilmente troverà condizioni migliori nel breve periodo.

Per non perdere occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove arrivano in tempo reale le migliori offerte del mondo tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.