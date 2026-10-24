Novembre si apre con un calendario di uscite LEGO tra i più interessanti dell’anno. Al momento sono quattro i nuovi set già confermati sullo store ufficiale: la Sagrada Família della linea Architecture, che con 12.060 pezzi è il più grande set mai prodotto da LEGO, il primo set dedicato a Dragon Ball, il grande Quartiere veneziano della linea Icons e le Piantine graziose della linea Botanicals, un piccolo set economico pensato per chi vuole iniziare a collezionare. Due di questi, Sagrada Família e Piantine graziose, arrivano il 1° novembre, mentre Dragon Ball e Quartiere veneziano partono con un’anteprima riservata ai membri LEGO Insiders dal 1° al 3 novembre e diventano disponibili per tutti il 4 novembre.

Come sempre, prezzi e disponibilità sono quelli indicati sullo store ufficiale LEGO e possono cambiare. Trovate qui sotto i quattro set, ciascuno con una piccola immagine, una breve descrizione, il prezzo di listino e il link per acquistarlo sul sito ufficiale.

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I nuovi set di novembre

Architecture Sagrada Família 21065

749,99€, disponibile dal 1° novembre

Il modello più grande mai realizzato da LEGO: 12.060 pezzi per riprodurre il capolavoro di Gaudí, in un set per adulti che misura circa 62 x 47 x 39 centimetri. Icons Dragon Ball: Shenron & Goku 11390

139,99€, in anteprima per gli Insiders dal 1° al 3 novembre e per tutti dal 4 novembre

Il primo set LEGO dedicato a Dragon Ball: 1.764 pezzi per costruire il drago Shenron insieme a Goku, nella linea Icons pensata per gli appassionati adulti. Icons Quartiere veneziano 11388

499,99€, in anteprima per gli Insiders dal 1° al 3 novembre e per tutti dal 4 novembre

Un grande diorama da 5.682 pezzi e 17 minifigure dedicato a Venezia e al suo Carnevale, con una villa di lusso, un laboratorio di soffiatura del vetro, una torre dell’orologio e un pianoforte stampato in 3D. Botanicals Piantine graziose 10371

19,99€, disponibile dal 1° novembre

Un piccolo set Botanicals da 248 pezzi, consigliato dai 9 anni: è il più economico della selezione e un modo semplice per iniziare la collezione.

Le date da segnare

Il 1° novembre è il giorno chiave: debuttano la Sagrada Família e le Piantine graziose, mentre per Dragon Ball e Quartiere veneziano si apre l’accesso anticipato riservato ai membri LEGO Insiders, il programma gratuito di fedeltà del marchio, che dura fino al 3 novembre. Dal 4 novembre i due set Icons saranno acquistabili da tutti, sullo store ufficiale e nei negozi LEGO.

Il set Dragon Ball si potrà vedere dal vivo anche a Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1° novembre, dove LEGO Italia allestirà Piazza LEGO in piazza San Romano. Più avanti, il 21 e 22 novembre, sono previsti il LEGO Insiders Weekend con offerte dedicate, e dal 27 novembre le promozioni del Black Friday. Altre novità potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane, quindi la selezione verrà aggiornata se compariranno nuovi set.

Omaggi e disponibilità

Insieme al Quartiere veneziano dovrebbe arrivare, dal 1° novembre e fino a esaurimento scorte, un omaggio con l’acquisto dedicato, il piccolo set 40898 Venetian Water Taxi: le condizioni e la soglia di spesa per l’Italia vanno verificate sullo store ufficiale al momento dell’acquisto. L’elenco completo delle novità e delle offerte è consultabile nella pagina dei nuovi set sullo store ufficiale LEGO.