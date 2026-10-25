Dopo settimane di sold-out su molti store online, PlayStation5 Edizione Digitale 825GB torna disponibile su Amazon. La console più compatta della gamma Sony, priva di lettore disco e pensata per chi vive il gaming in formato completamente digitale, si è resa introvabile per diverso tempo complice la domanda sostenuta. Ora chi aspettava il momento giusto per aggiungerla al carrello può finalmente farlo. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa variante Slim e dove trovarla.

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Playstation5 edizione digitale: potenza next-gen senza dischi

Sotto la scocca bianca e nera di questa variante Slim (modello CFI-2116B01Y) si nasconde un hardware identico in tutto e per tutto alla versione Standard. Troviamo infatti una CPU AMD Ryzen Zen 2 affiancata da GPU AMD Radeon RDNA 2 e 16GB di RAM GDDR6, con una larghezza di banda che tocca i 448 GB/s. Questa configurazione permette di raggiungere 4K a 120fps e di sfruttare il ray tracing per ombre e riflessi realistici nei titoli supportati.

Il cuore tecnologico della console resta però l’SSD personalizzato, capace di velocità di lettura fino a 5500 MB/s. Il sistema di I/O dedicato permette agli sviluppatori di estrarre dati dall’unità a una rapidità tale da abilitare meccaniche di gioco prima impossibili su hardware tradizionale, riducendo drasticamente i tempi di caricamento.

Tra le caratteristiche tecniche principali troviamo:

825 GB di storage SSD (circa 667,2 GB effettivamente utilizzabili)

di storage SSD (circa 667,2 GB effettivamente utilizzabili) Supporto video fino a 8K e formati audio surround come Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio 5.1

e formati audio surround come Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio 5.1 Connettività Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.1 e Ethernet Gigabit

, e Ethernet Gigabit Dimensioni compatte: H358 x W80 x D216 mm per circa 2,6 kg

Nella confezione sono inclusi il controller DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB, i piedini per il posizionamento orizzontale e il gioco ASTRO’s PLAYROOM preinstallato. Da segnalare che, trattandosi della versione Digital, l’utilizzo di dischi fisici Blu-ray non è possibile, anche se il design modulare della Slim lascia aperta la possibilità di aggiungere in futuro un lettore esterno dedicato.

Ps5 digital edition: disponibilità tornata su amazon

Dopo un periodo di scarsa reperibilità, PlayStation5 Edizione Digitale 825GB è nuovamente acquistabile su Amazon al prezzo di 589€, in linea con quanto rilevato su altri store come Unieuro. Il prezzo di listino ufficiale sul sito Sony resta fissato a 599,99€, mentre su MediaWorld la console risulta attualmente proposta a cifre superiori.

Per chi aveva messo da parte l’idea di acquistare la console causa indisponibilità, questo è il momento di recuperare terreno prima che le scorte tornino a scarseggiare.

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