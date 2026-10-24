Settanta ore di autonomia con Cancellazione Attiva del Rumore accesa: è il dato che rende Marshall Monitor III A.N.C. uno dei pochi modelli over-ear capaci di svincolarsi quasi completamente dalla ricarica quotidiana. Il marchio britannico, storicamente legato agli amplificatori rock, porta nel settore audio personale lo stesso carattere distintivo che lo ha reso celebre, abbinandolo a un risparmio concreto rispetto al prezzo di listino. Il modello colorazione Nero, già apprezzato da chi cerca bassi profondi e un design iconico, scende oggi a un prezzo interessante su Amazon.

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Marshall Monitor III A.N.C.: autonomia record e sound da amplificatore

Il punto di forza assoluto di queste cuffie è la batteria: 70 ore di riproduzione con Bluetooth e ANC attivi, che diventano addirittura 100 ore disattivando la cancellazione del rumore. Un dato che lascia indietro concorrenti blasonati come Sony WH-1000XM5 (30 ore con ANC) e Apple AirPods Max (20 ore). A completare il quadro arriva una ricarica rapida efficiente: bastano 15 minuti per ottenere fino a 12 ore di ascolto, mentre una carica completa richiede circa 2,5 ore.

Sul fronte audio, i driver dinamici da 32 mm restituiscono il tipico sound energico Marshall, con bassi caldi e profondi, supportati da una risposta in frequenza di 20 Hz-20.000 Hz. Il sistema ANC lavora in coppia con una modalità Trasparenza regolabile su più livelli, utile per restare consapevoli dell’ambiente senza togliere le cuffie.

Non mancano elementi distintivi come:

Bluetooth 5.3 con supporto LE Audio

manopola di controllo dorata per volume e tracce

pulsante M personalizzabile per profili EQ o Spotify Tap

personalizzabile per profili EQ o Spotify Tap app Marshall Bluetooth per equalizzazione e aggiornamenti firmware

custodia da trasporto rigida e compatta inclusa

Il design pieghevole, con materiali misti tra metallo e plastica premium, richiama l’estetica vintage degli amplificatori Marshall e si è dimostrato resistente nell’uso quotidiano. Tra i limiti segnalati dalle recensioni figurano l’assenza di codec ad alta risoluzione come aptX o LDAC e un ANC efficace ma non ai vertici assoluti della categoria.

Sconto del 34% per Marshall Monitor III A.N.C.

Il prezzo di listino di 349€ scende ora a 229,62€ su Amazon, con un risparmio di circa 119€ e uno sconto che sfiora il 34%. Una cifra che rende decisamente più accessibile un prodotto normalmente posizionato nella fascia premium, soprattutto considerando l’autonomia fuori scala che lo contraddistingue. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per gli utenti Prime.

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