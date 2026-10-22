Un robot che si infila sotto i mobili più bassi grazie a 8,98 cm di altezza, aspira con 36.000 Pa di potenza e lava i pavimenti con acqua portata a 100°C sembra fantascienza da catalogo premium. Eppure Roborock Saros 20 Flow Complete esiste davvero, è arrivato da pochissimo sul mercato italiano, e proprio ora il suo prezzo crolla a un livello che raramente si vede per un flagship di questo calibro. Il robot che promette di azzerare le pulizie domestiche per settimane diventa improvvisamente molto più accessibile. Vediamo come.
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Roborock Saros 20 Flow Complete: sottile, potente e quasi autonomo
Il punto di forza immediato di Saros 20 Flow Complete è il profilo ultrasottile da 8,98 cm, reso possibile dal sistema di navigazione RetractSense: il modulo LiDAR si solleva negli spazi aperti per una mappatura a 360° e si ritrae sotto i mobili bassi, garantendo comunque una visuale posteriore di 100°. A questo si affianca AdaptiLift Traverse 3.0, tecnologia che consente di superare soglie e dislivelli fino a 8,8 cm, un limite che storicamente penalizzava i robot con torretta fissa.
Sul fronte aspirazione il motore HyperForce da 36.000 Pa lavora insieme alla spazzola DuoDivide e a due spazzole laterali sollevabili, creando un doppio sistema anti-groviglio efficace contro capelli e peli di animali, con un tasso di raccolta dichiarato del 100% sui pavimenti duri.
La vera novità però è il sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0: rullo alimentato da 16 ugelli pressurizzati, velocità fino a 240 giri al minuto e pressione fino a 15 N. Il riconoscimento RGB tramite intelligenza artificiale identifica il tipo di pavimento e regola automaticamente il flusso d’acqua, mentre il rullo riduce del 30% le tracce d’acqua rispetto alla generazione precedente. Sui tappeti si solleva di 15 mm per intensificare l’aspirazione, ai bordi si estende di 44 mm per pulire fino a 10 mm dalla parete.
La stazione RockDock completa automaticamente ogni operazione: lavaggio del rullo con acqua calda a 100°C, asciugatura a 63°C, riempimento acqua, dosaggio detergente e svuotamento polvere, per un’autonomia gestionale fino a 65 giorni senza intervento umano. A bordo anche il sistema Reactive AI, capace di riconoscere oltre 300 tipi di ostacoli, una fotocamera per monitorare gli animali domestici e compatibilità completa con Matter, Alexa, Siri e Google Home. La batteria da 6.400 mAh copre fino a 200 m² per ciclo.
Prezzo minimo per il robot top di gamma Roborock
Il prezzo di listino di Saros 20 Flow Complete è 1.499€, ma su Amazon è ora disponibile a 999€, con uno sconto del 33% che rappresenta il prezzo più basso visto finora per questo modello. Un calo netto rispetto al costo originale, che rende finalmente accessibile uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più completi e tecnologicamente avanzati del momento. La colorazione in offerta è il nero, e la disponibilità al momento risulta attiva ma soggetta a possibili esaurimenti scorte vista la richiesta.
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