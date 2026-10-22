Dopo essere sparito per qualche ora dalle disponibilità di Amazon, Grand Theft Auto VI – PlayStation 5 (Codice download) è tornato prenotabile, e la notizia più interessante riguarda proprio il prezzo a cui viene proposto. Non si tratta del solito sovrapprezzo che spesso caratterizza le copie fisiche rispetto allo store digitale della console, ma di una cifra allineata a quella ufficiale PlayStation Store. Per chi aspetta da oltre tredici anni il ritorno della saga Rockstar più chiacchierata di sempre, questo è il momento giusto per bloccare la propria copia prima del lancio. Vediamo nel dettaglio cosa comprende l’offerta e perché conviene agire ora.

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Grand Theft Auto VI: leonida vi aspetta con RAGE Engine e narrazione a due voci

Grand Theft Auto VI rappresenta l’ottavo capitolo principale della saga e porta i giocatori nello stato immaginario di Leonida, trasposizione fittizia della Florida dove alligatori, cacciatori di taglie e musica latina fanno da sfondo alle vicende criminali di Jason Duval e Lucia Caminos. Il titolo, sviluppato con il motore proprietario RAGE e firmato da nomi storici come il producer Rob Nelson e l’artista Aaron Garbut, punta a ridefinire gli standard del genere action-adventure open world.

Pur essendo una versione fisica retail, la confezione non contiene un disco Blu-ray ma un codice di attivazione da riscattare su PlayStation Store, una modalità ormai comune ma ancora poco chiara ad alcuni acquirenti. Il vantaggio concreto riguarda il preload anticipato al 12 novembre, una settimana prima dello sblocco ufficiale fissato per il 19 novembre 2026, così da avere il gioco pronto all’avvio senza attese il giorno del lancio.

La Standard Edition inclusa in questa offerta comprende:

Grand Theft Auto VI completo

Vintage Vice City Pack, bonus riservato a chi preordina entro il 20 novembre 2026

Un mese di abbonamento GTA+

Preload di 7 giorni

Chi desidera i contenuti extra legati alla storia di Jason e Lucia potrà in seguito acquistare separatamente l’Upgrade Ultimate Edition per circa 20 euro aggiuntivi, senza dover ricomprare il titolo da zero. Il rating PEGI 18 conferma che si tratta di un’esperienza pensata per un pubblico adulto, in perfetta continuità con la tradizione crime della serie.

Preorder di nuovo attivo a 79,99€

La Standard Edition fisica di Grand Theft Auto VI torna disponibile su Amazon Italia al prezzo di 79,99€, cifra che coincide con quella praticata sul PlayStation Store digitale e che risulta più conveniente rispetto a diversi rivenditori fisici, dove il titolo arriva a toccare gli 81,99€ o addirittura gli 89,99€. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, con consegna a domicilio garantita per il day one, il 19 novembre 2026. Da ricordare anche il prezzo minimo garantito: eventuali ribassi applicati da qui al lancio verranno scontati automaticamente in fase di checkout, senza bisogno di monitorare manualmente eventuali promozioni.

Per non perdere eventuali futuri cali di prezzo o la disponibilità della Ultimate Edition su Amazon, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre chi cerca occasioni ancora più clamorose su qualsiasi categoria di prodotto può seguire ErroriBomba.