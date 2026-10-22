DJI ha appena acceso i riflettori sulla sua nuova generazione di pocket camera, e il mercato ha già risposto con il primo taglio di prezzo degno di nota. DJI Osmo Pocket 4P Combo Vlog, la versione più completa della fotocamera a doppio obiettivo lanciata da poche settimane, scende per la prima volta sotto il prezzo di listino su Amazon, toccando quello che si può già considerare un minimo storico per il prodotto. Chi segue da vicino il mondo delle pocket gimbal camera sa che aspettare il primo sconto su un dispositivo appena uscito è spesso una scommessa, ma questa volta l’attesa sembra aver pagato davvero. Vediamo nel dettaglio cosa rende interessante questa fotocamera e quanto si risparmia.

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DJI Osmo Pocket 4P: doppio obiettivo e gamma dinamica da mirrorless

La vera rivoluzione di questa generazione è il sistema a doppio obiettivo, mai visto prima in una pocket camera DJI. L’obiettivo principale monta un sensore CMOS da 1 pollice con tecnologia LOFIC, focale equivalente di 20mm e apertura f/2.0, ideale per paesaggi e vlog quotidiani. Il secondo, un teleobiettivo con sensore da 1/1,28 pollici e focale 60mm f/1.8, regala ritratti con sfocato naturale e compressione prospettica da vera fotocamera dedicata. Il tutto è gestito da uno zoom ottico 3x esteso fino a 12x in digitale.

Tra le specifiche che più impressionano:

Gamma dinamica fino a 17 stop grazie al sensore LOFIC

grazie al sensore LOFIC Nuovo profilo colore D-Log 2 a 10 bit per un color grading professionale

a 10 bit per un color grading professionale Video fino a 4K/240fps e modalità verticale 3K/60fps

e modalità verticale 3K/60fps Foto fino a 50 megapixel con funzione 4K Live Photo

103 GB di memoria interna , con trasferimento USB 3.1 fino a 800 MB/s

, con trasferimento USB 3.1 fino a 800 MB/s Display OLED touch fino a 1000 nit, copertura DCI-P3 al 100%

Gimbal meccanico a 3 assi con ActiveTrack 8.0

Batteria da 1.545 mAh con ricarica rapida 0-80% in 18 minuti

La configurazione Combo Vlog aggiunge accessori pensati per chi crea contenuti in autonomia: la luce di riempimento integrata e il supporto Osmo FrameTap, perfetti per riprese parlate senza bisogno di un operatore.

Osmo Pocket 4P Vlog: primo sconto da non lasciarsi scappare

Il prezzo ufficiale della Combo Vlog è di 699€, ma su Amazon la fotocamera è ora disponibile a 609,99€, con un risparmio di circa 89€ e uno sconto del 13%. Si tratta del primo vero calo di prezzo dal lancio avvenuto a fine luglio, e considerando che si parla di un prodotto uscito da pochissimo, trovarlo già sotto il prezzo di listino rappresenta un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa l’ultima pocket camera DJI con doppio obiettivo. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con tutte le garanzie del venditore ufficiale.

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