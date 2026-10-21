Trovare un robot aspirapolvere che unisca aspirazione da 19.500 Pa e lavaggio attivo a rullo sotto una certa soglia di prezzo non è mai stato semplice, soprattutto quando si parla di una stazione completamente bagless. ECOVACS X11 OMNICYCLONE ha attraversato diverse fasi di prezzo dal lancio di settembre, passando da 1.299€ a 799€ fino al minimo storico di 749€, ma l’andamento recente suggerisce che il prezzo attuale meriti attenzione. Vediamo le caratteristiche tecniche e i dettagli dell’offerta.

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ECOVACS X11 OMNICYCLONE, aspirazione e lavaggio senza compromessi

Il motore BLAST da 100W, abbinato a ventole maggiorate del 45%, genera un flusso d’aria di 18 litri al secondo e una potenza di aspirazione che tocca i 19.500 Pa. Numeri che si traducono in risultati concreti: +140% nella rimozione delle polveri sottili e +262% nella raccolta di capelli dai tappeti rispetto ai modelli precedenti della gamma.

La spazzola principale adotta la tecnologia ZeroTangle 3.0, con pattern Triple-V e pettinatura a spirale che rimuove attivamente i peli dal rullo e dalla spazzola laterale, una soluzione pensata soprattutto per chi convive con animali domestici.

Sul fronte lavaggio il sistema OZMO ROLLER 2.0 cambia approccio rispetto ai classici panni rotanti: un rullo in nylon ad alta densità ruota a 200 RPM esercitando una pressione di 3.800 Pa, comportandosi più come un mocio elettrico verticale. La tecnologia TruEdge 3.0 spinge il rullo fino a 1,5 cm verso i bordi per raggiungere battiscopa e angoli, mentre il sistema Triple Lift solleva il rullo di 10 mm sui tappeti grazie ai sensori ultrasonici.

La stazione OMNI Cyclone rappresenta il vero punto di forza del sistema: nessun sacchetto da sostituire, contenitore da 1,6L per fino a 48 giorni di autonomia, lavaggio con acqua calda a 75°C e asciugatura ad aria calda a 63°C. Tra le altre caratteristiche di rilievo:

Navigazione LiDAR con AI Stain Detection 2.0 per il riconoscimento automatico delle macchie

Sistema TruePass Adaptive 4WD per superare ostacoli fino a 4 cm

Batteria da 6.400 mAh con autonomia fino a 254 minuti e tecnologia PowerBoost per ricariche rapide durante le pause di lavaggio

Compatibilità con Google Home, Alexa, Apple HomeKit e protocollo Matter

Sconto e prezzo di ECOVACS X11 OMNICYCLONE

Il prezzo di listino di 1.299€ scende ora a 599€ su Amazon, con uno sconto del 54% che rappresenta un nuovo minimo storico per il prodotto, inferiore rispetto ai precedenti 699€ e 749€ raggiunti nelle settimane scorse. Un’occasione interessante considerando l’andamento altalenante dei prezzi di questo robot nelle ultime settimane, per chi cerca una stazione di pulizia completa senza dover gestire sacchetti o svuotamenti manuali.

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