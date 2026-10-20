Lo scorso mese Apple ha presentato ufficialmente iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, oltre ad iPhone Duo, rimandando al prossimo anno il lancio di iPhone 18.

Stando alle ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino avrebbe in programma di introdurre un cambiamento di design significativo per il suo prossimo melafonino base, almeno ciò è quanto suggeriscono alcune immagini pubblicate in Rete.

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Come potrebbe essere il retro di iPhone 18

Prima di proseguire è bene precisare che sulle immagini in questione non vi sono garanzie di attendibilità e potrebbe trattarsi, pertanto, di uno dei tanti fake che popolano il Web.

Stando a quanto emerge da tali immagini, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di cambiare in modo radicale il design del modulo fotografico di iPhone 18, che rispetto a quello della precedente generazione diverrebbe più ampio e orientato orizzontalmente, estendendosi quasi integralmente per la parte superiore del pannello posteriore.

Le due fotocamere rimangono disposte verticalmente all’interno del modulo più ampio, nel quale trovano spazio anche il flash ed altri sensori.

Sempre secondo tali immagini, il nuovo melafonino base dovrebbe poter contare su finiture in argento, rosa e blu scuro (a seconda delle colorazioni), il tutto per un cambiamento estetico nel complesso rilevante.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il comparto imaging, che dovrebbe continuare ad essere basato su un sistema a doppia fotocamera, composto da un sensore principale da 48 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel. Chi sperava che nel 2027 potesse essere aggiunto un teleobiettivo, pertanto, dovrebbe rimanere scontento.

Per il lancio ufficiale di iPhone 18 ci sarà da avere pazienza sino al primo trimestre del prossimo anno: in sostanza, ancora abbiamo parecchio tempo per scoprire quelle che saranno le sue caratteristiche principali.