Quando un robot aspirapolvere top di gamma tocca il minimo storico, vale la pena prestare attenzione. ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit, il flagship della serie DEEBOT con aspirazione record da 40.000 Pa, crolla di prezzo su Amazon con uno sconto che raramente si è visto su questo modello. Chi cerca una soluzione di pulizia domestica completa, senza compromessi tra potenza e automazione, difficilmente troverà un momento migliore per decidere. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quali sono le condizioni dell’offerta.

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ECOVACS T90S PRO OMNI: potenza da 40.000 Pa e lavaggio automatico senza rivali

Il cuore tecnologico di ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit è il sistema di aspirazione BLAST, che raggiunge il picco di 40.000 Pa con un flusso d’aria di 16 L/s, uno dei valori più alti mai visti in questa categoria di prodotto. Questo livello di potenza consente di estrarre polvere e detriti anche dalle fibre più profonde dei tappeti e dalle fughe dei pavimenti duri, affrontando con efficacia anche lo sporco più ostinato.

Sul fronte lavaggio, il protagonista è il rullo rotante OZMO ROLLER 3.0 da 27 cm, che gira a circa 260 giri al minuto e viene risciacquato costantemente durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C, dosando automaticamente la soluzione detergente. Grazie alla tecnologia TruEdge 3.0, il rullo si estende fisicamente fino a 1,5 cm per raggiungere bordi e angoli difficili, senza rischiare di graffiare i mobili.

Tra le specifiche che rendono il dispositivo davvero unico spicca la ricarica PowerBoost: il sistema recupera il 10% della batteria in soli 3 minuti durante le pause di lavaggio del mocio, permettendo una copertura ininterrotta fino a 500 m² per ciclo anche alle impostazioni massime. Una caratteristica pensata per case di grandi dimensioni o uffici, dove l’autonomia continua fa davvero la differenza.

Completano il quadro:

Navigazione AIVI 3D 4.0 con riconoscimento intelligente degli ostacoli tramite luce strutturata e AI RGB

con riconoscimento intelligente degli ostacoli tramite luce strutturata e AI RGB Tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 4.0 , ideale per case con animali domestici

, ideale per case con animali domestici Protezione dedicata dei tappeti durante le fasi di lavaggio

Stazione base OMNI che gestisce autonomamente lavaggio, asciugatura e liquidi

Il pacchetto Care Kit include inoltre una spazzola principale di ricambio, tre filtri antibatterici e una confezione di soluzione detergente da 260 ml, per affrontare mesi di utilizzo senza bisogno di acquisti aggiuntivi.

Prezzo in picchiata: ecco l’affare su Amazon

Il prezzo di listino di ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit si attesta normalmente sugli 799€, una cifra coerente con il posizionamento premium del prodotto. In questi giorni, però, Amazon propone il robot a 599€, un calo di prezzo molto significativo che porta il dispositivo al minimo storico per questo modello specifico.

Lo sconto riguarda la versione completa con Care Kit, quindi con tutti gli accessori di manutenzione inclusi senza costi extra. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, ma considerando le fluttuazioni frequenti tipiche di questa categoria di prodotti, conviene muoversi rapidamente prima che i prezzi tornino a salire.

Per non perdere occasioni come questa su robot aspirapolvere e altri prodotti tech, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove le migliori offerte arrivano in tempo reale. Per chi invece cerca sconti clamorosi ed errori di prezzo su qualsiasi categoria di prodotto, il canale ErroriBomba è il punto di riferimento da tenere sempre d’occhio.