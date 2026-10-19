A poco più di un mese dal debutto sul mercato, Sony WH-CH730N ricevono il loro primo taglio di prezzo su Amazon, scendendo sotto quota 100 euro in tutte le colorazioni disponibili, Blu compreso. Il nuovo modello di fascia media della casa giapponese eredita parte della tecnologia acustica della celebre serie 1000X, offrendo Bluetooth 6.0, autonomia fino a 75 ore e cancellazione del rumore attiva, caratteristiche che in questa fascia di prezzo non sono scontate. Un’occasione interessante per chi cerca un prodotto recente senza affrontare il costo pieno di listino.

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Sony wh-ch730n, leggerezza e autonomia da record

Il punto di forza immediato di Sony WH-CH730N è la leggerezza: appena 207 grammi per un comfort percepibile durante l’uso prolungato, uniti finalmente a un design pieghevole che il predecessore WH-CH720N non offriva. I padiglioni mantengono pulsanti fisici per i comandi, scelta meno trendy rispetto ai controlli touch ma apprezzata da chi preferisce un feedback tattile immediato.

Sul fronte audio, i driver dinamici da 30mm lavorano insieme alla tecnologia DSEE per il ripristino delle frequenze compresse e a un equalizzatore a 10 bande, il doppio rispetto al modello precedente. La cancellazione del rumore sfrutta il sistema Dual Noise Sensor con due microfoni per padiglione, efficace soprattutto su rumori continui come traffico e condizionatori, affiancata da una modalità Suono Ambiente regolabile su 20 livelli.

Il vero salto generazionale riguarda la connettività: Bluetooth 6.0 con supporto al codec LC3, necessario per LE Audio e Auracast, oltre alla connessione multipoint per collegare smartphone e PC contemporaneamente. Le specifiche principali:

Driver dinamici da 30mm, impedenza 100 ohm

Risposta in frequenza 20Hz-20.000Hz via Bluetooth

Autonomia fino a 50 ore con ANC attivo, 75 ore senza

Ricarica rapida: 3 minuti per 1 ora di riproduzione

Microfoni beamforming con elaborazione AI per le chiamate

Sconto reale su un prodotto appena lanciato

Il prezzo di listino di Sony WH-CH730N è 119,99€, ma su Amazon sono ora disponibili a 99,9€, con uno sconto del 17% che si traduce in un risparmio di circa 20 euro. Trattandosi di un modello uscito da poco più di un mese, trovarlo già sotto la soglia psicologica dei 100 euro è un segnale positivo, specialmente considerando che include ANC, multipoint e un’autonomia tra le più elevate della categoria. L’offerta riguarda tutte le colorazioni, incluso il Blu, e ha già ottenuto il badge “Scelta Amazon”. Come sempre su queste piattaforme, la disponibilità e il prezzo possono variare rapidamente.

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