Lanciato a settembre dello scorso anno con un listino da 1.489€, iPhone 17 Pro Max 256GB nella colorazione Blu Profondo si trova su Amazon a un prezzo che vale la pena considerare, soprattutto viste le caratteristiche non troppo diverse rispetto al successore. Il top di gamma Apple porta in dote un chip inedito, un comparto fotografico rivisto e un’autonomia che il produttore definisce la migliore mai vista su un iPhone. Vediamo come si traduce tutto questo in un’offerta concreta.

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Apple iPhone 17 Pro Max: chip A19 Pro e zoom ottico da record

Il cuore di questo smartphone è il chip A19 Pro, realizzato a 3 nanometri e presentato da Apple come il più potente mai integrato in un iPhone (previa presentazione dell’A20). La configurazione prevede CPU a 6 core, GPU a 6 core con supporto al ray tracing hardware e Neural Engine a 16 core, affiancati da 12GB di RAM, un taglio pensato per gestire al meglio task di intelligenza artificiale e multitasking avanzato.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit, in crescita rispetto ai 2.000 nit della generazione precedente, e mantiene il refresh rate adattivo ProMotion fino a 120Hz. Non manca l’Always-On Display con Dynamic Island integrata.

Sul fronte fotografico debutta il sistema Pro Fusion, composto da tre sensori da 48MP: principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo a tetraprisma che consente uno zoom ottico di qualità fino a 8x, l’estensione focale maggiore mai raggiunta su un iPhone. A completare il quadro arriva la nuova fotocamera frontale Center Stage da 18MP, con sensore quadrato e funzione Dual Capture per registrare contemporaneamente con fotocamera anteriore e posteriore.

Il design cambia volto con uno chassis unibody in alluminio forgiato a caldo, protetto dal nuovo Ceramic Shield 2 sul fronte e da un pannello in vetro quattro volte più resistente agli urti sul retro. Una camera di vapore saldata al laser garantisce una dissipazione termica più efficiente, elemento chiave per sostenere le prestazioni del chip anche sotto sforzo prolungato.

Sconto e prezzo minimo storico su Amazon

Il prezzo di listino di iPhone 17 Pro Max 256GB è fissato da Apple a 1.489€, mentre su Amazon l’unità in colorazione Blu Profondo scende a 1.279€, con uno sconto del 14% pari a un risparmio di 210€. Si tratta di un prezzo interessante se confrontato con l’andamento recente del prodotto, considerando anche che si tratta di un modello arrivato appena lo scorso anno sul mercato. Rispetto ai listini praticati da altri rivenditori italiani come Unieuro ed Euronics, che si attestano sopra i 1.300€, l’offerta Amazon risulta tra le più competitive al momento disponibili per questa configurazione.

Per chi valuta un aggiornamento verso il top di gamma Apple senza dover attendere ulteriori cali di prezzo, questa combinazione di specifiche e sconto rappresenta un’opportunità concreta da monitorare.

Per non perdere le prossime occasioni sui prodotti Apple e sulla tecnologia in generale, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è ErroriBomba.