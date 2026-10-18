Un pannello Fast IPS QHD a 200Hz che corre fino a 220Hz in overclock, con certificazione HDR400 e copertura colore al 95% DCI-P3, non è esattamente ciò che ci si aspetta di trovare sotto la soglia psicologica dei 130€. Eppure HKC Monitor Gaming 27 Pollici sta facendo proprio questo, crollando a un prezzo che segna il minimo storico del periodo. Il calo rispetto al listino originale è di quelli che fanno drizzare le orecchie a chiunque segua il mercato dei monitor gaming. Vediamo insieme cosa rende questo modello così interessante e quali sono i dettagli dell’offerta.

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HKC Monitor Gaming 27 Pollici: fluidità QHD senza compromessi

Il cuore di questo monitor è un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD 2560×1440, una combinazione che permette di godere di immagini nitide senza rinunciare alla scorrevolezza richiesta dal gaming competitivo. Il refresh rate nativo di 200Hz, overcloccabile fino a 220Hz, insieme a un tempo di risposta di appena 1ms MPRT, lo rende una scelta solida per FPS, racing ed e-sports, dove la reattività del display può fare davvero la differenza tra vittoria e sconfitta.

Un dato che sorprende per questa fascia di prezzo è la copertura colore al 95% DCI-P3, accompagnata da un angolo di visione di 178° che mantiene l’immagine coerente da qualsiasi angolazione. A completare il quadro visivo c’è la certificazione HDR400 con luminosità di 350 cd/m², che aggiunge profondità alle scene più scure e brillantezza a quelle luminose, anche se va detto che il valore è nella fascia bassa dello standard DisplayHDR 400.

Sul fronte connettività, HKC Monitor Gaming 27 Pollici offre due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, una dotazione che consente di tenere collegati contemporaneamente PC e console senza dover scambiare cavi di continuo. La compatibilità ufficiale con PS5 e Xbox amplia ulteriormente le possibilità d’uso, rendendolo adatto anche a setup misti. Non manca il supporto VESA 100×100mm per il montaggio a parete o su braccio, con inclinazione regolabile da -5° a 15°, oltre al supporto Adaptive Sync per ridurre tearing e stuttering durante le sessioni di gioco più intense.

Sconto record per un QHD a 200Hz

Il prezzo di HKC Monitor Gaming 27 Pollici crolla da 209€ a 129,99€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 38% e un risparmio concreto di quasi 80€. Si tratta di uno dei tagli più aggressivi visti ultimamente su questa fascia di pannelli IPS ad alto refresh rate, con il prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon per garantire tempi di consegna rapidi. Per chi cerca un monitor QHD fluido senza spendere una fortuna, questa è l’occasione giusta per approfittarne prima che l’offerta scada.

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