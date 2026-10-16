Un processore con NPU fino a 46 TOPS capace di gestire funzionalità AI avanzate, 16GB di RAM DDR5 per il multitasking quotidiano e uno schermo 16:10 pensato per la produttività: tutto questo si trova oggi al prezzo più basso mai registrato per questa configurazione. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 322 scende a una cifra che raramente si è vista, rendendo questo Copilot+ PC una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca un notebook moderno senza svuotare il portafoglio. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza intel core ultra e display da produttività

Il cuore pulsante di questo notebook è l’Intel Core Ultra 5 322, processore della nuova generazione Panther Lake/Lunar Lake con architettura ibrida 6 core (2P + 4LPE) / 6 thread e clock turbo fino a 4,4GHz. La dotazione di 12MB di cache Intel Smart Cache garantisce reattività anche nelle operazioni più impegnative, mentre la NPU integrata abilita tutte le funzionalità AI tipiche dei dispositivi Copilot+ PC.

A supportare il processore troviamo 16GB di RAM DDR5 in configurazione dual-channel, espandibile fino a 24GB grazie allo slot SODIMM libero, e un SSD da 512GB con interfaccia PCIe 4.0 x4 NVMe, che assicura tempi di avvio rapidi e caricamento applicazioni fluido.

Il display da 15,3 pollici adotta il formato 16:10 con risoluzione WUXGA (1920×1200), offrendo più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, ideale per documenti, fogli di calcolo e pagine web. Il pannello IPS garantisce 400 nits di luminosità e trattamento anti-glare per una visione confortevole anche in ambienti luminosi.

Tra le altre caratteristiche degne di nota:

Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3

e Porta USB-C con supporto Power Delivery 45-65W e DisplayPort 1.2

con supporto e DisplayPort 1.2 2 porte USB-A USB 5Gbps, HDMI 1.4 e lettore schede SD

USB 5Gbps, HDMI 1.4 e lettore schede SD Windows 11 Home preinstallato, pronto all’uso

preinstallato, pronto all’uso Peso contenuto intorno a 1,5-1,6 kg, perfetto per il trasporto quotidiano

L’unico accorgimento da tenere presente è che il caricatore non è incluso in confezione, ma grazie al supporto USB-C PD è possibile utilizzare alimentatori compatibili già in proprio possesso.

Sconto lenovo idealpad slim 3: prezzo giù del 18%

Il prezzo di listino ufficiale di 979€ scende oggi a 799€ su Amazon.it, con un risparmio di 180€ e uno sconto del 18%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questa specifica configurazione con Core Ultra 5 322, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutte le garanzie del caso e disponibilità immediata. Considerando le specifiche tecniche offerte, in particolare la presenza della NPU per le funzionalità AI e il display 16:10 ad alta risoluzione, questo prezzo rappresenta davvero un’ottima occasione per chi cerca un notebook versatile per casa, ufficio e studio.

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