Apple ha lanciato da pochi mesi SE 3 come porta d’accesso alla gamma Watch 2025, con il nuovo chip S10 e watchOS 11 a bordo. Chi segue l’andamento dei prezzi sa che trovare questo modello sotto i 250€ non capita tutti i giorni, specialmente nella combinazione più richiesta: cassa da 44 mm color mezzanotte abbinata al cinturino Sport blu marino in taglia M/L. Il prezzo di listino Apple parte da 279€, mentre molti rivenditori lo propongono a 309€. Vediamo come si posiziona questa offerta rispetto al mercato.

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Apple Watch SE 3: chip S10 e autonomia che convincono

Il cuore pulsante di questo smartwatch è il chip S10 con processore a 4 core e coprocessore Neural Engine, una configurazione che garantisce fluidità sia nell’uso quotidiano che nelle app di terze parti. La memoria interna da 64 GB permette di gestire musica, podcast e applicazioni senza troppi compromessi.

Il display OLED Retina da 44 mm offre risoluzione 368 x 448 pixel con tecnologia always-on, protetto da vetro Ion-X. La luminosità massima si ferma a 1000 nit (contro i 2000 della Series 11), ma per l’uso quotidiano resta più che sufficiente, anche sotto la luce diretta del sole.

Tra le funzionalità che rendono SE 3 particolarmente interessante al prezzo scontato spicca il sistema di ricarica rinnovato: rispetto al modello precedente, la velocità è fino a due volte superiore, con soli 15 minuti di carica che restituiscono fino a 8 ore di autonomia. La batteria copre comunque un’intera giornata con 18 ore di autonomia complessiva.

Sul fronte salute e fitness, il dispositivo include:

Cardiofrequenzimetro con notifiche per battito irregolare

Rilevamento della temperatura per l’app Parametri Vitali

Monitoraggio del sonno e tracking completo degli allenamenti

Rilevamento cadute con chiamata automatica ai soccorsi

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Mancano, rispetto alla Series 11, l’app ECG e le notifiche di ipertensione, limitazioni che tuttavia non pesano per chi cerca un compagno fitness completo senza le funzioni mediche più avanzate. La connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.3, insieme al GPS con supporto Galileo, permette di restare connessi con iPhone per messaggi, chiamate e Siri anche senza smartphone nelle vicinanze.

Sconto Apple Watch SE 3: i numeri dell’offerta

Il prezzo scontato di 249€ rappresenta un risparmio di 60€ rispetto al prezzo consigliato di 309€, pari a uno sconto del 19%. Rispetto al prezzo di listino ufficiale Apple (279€), l’offerta su Amazon risulta comunque competitiva, considerando che diversi rivenditori come Unieuro, Euronics e Comet propongono lo stesso modello a prezzi allineati o superiori.

La confezione include il dispositivo, il cinturino Sport blu marino M/L e il Magnetic Fast Charger to USB-C per la ricarica. L’offerta è disponibile su Amazon nella configurazione GPS 44 mm con cassa mezzanotte, una delle combinazioni più richieste del catalogo Apple 2025.

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