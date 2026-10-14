Il 2026 porta con sé la nuova generazione di televisori LG, e tra le novità più interessanti spicca LG Mini RGB 55 Pollici Serie MRGB87, modello 55MRGB87B6B che introduce la tecnologia di retroilluminazione multicolore su una diagonale finalmente accessibile. Non si tratta del solito Mini LED: la copertura cromatica doppia al 100% su DCI-P3 e Adobe RGB cambia le carte in tavola per chi cerca immagini fedeli senza spendere cifre da top di gamma. A rendere il momento ancora più interessante ci pensa il prezzo, sceso in modo sensibile rispetto al listino abituale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo televisore e quanto conviene portarlo a casa adesso.

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LG 55MRGB87B6B: colore da laboratorio e intelligenza artificiale al servizio dell’immagine

Il pannello Mini RGB di questo modello rappresenta un’evoluzione concreta rispetto ai Mini LED tradizionali, grazie alla tecnologia RGB Primary Color Pro che garantisce una copertura certificata Intertek al 100% su entrambi gli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, con oltre il 75% della gamma BT.2020. Il risultato è una fedeltà cromatica che si avvicina agli standard professionali, qualcosa che raramente si trova in questa fascia di prezzo.

A muovere tutto ci pensa il nuovo processore α8 4K Gen3 con AI, cinque volte più veloce in termini di elaborazione NPU rispetto alla generazione precedente, capace di gestire upscaling intelligente, riconoscimento vocale e un Precision Dimming avanzato. Sul fronte smart, la piattaforma webOS integra un AI Hub completo con Multi AI Search, AI Concierge e AI Picture Wizard, oltre all’integrazione diretta con Google Gemini e Microsoft Copilot.

Per il gaming, il TV offre:

Refresh rate 120Hz nativo , fino a 144Hz con VRR

, fino a 144Hz con VRR Motion Booster 288 per fluidità estrema

per fluidità estrema Supporto AMD FreeSync Premium , ALLM e NVIDIA GeForce NOW

, e Compatibilità HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10 e HLG

Il design sottile da 29,7 mm, nonostante la complessità della retroilluminazione, resta uno dei punti di forza più apprezzabili di questa serie.

Minimo storico per LG Mini RGB 55MRGB87B6B su Amazon

Il prezzo di 599,2€ contro un valore precedente di 724€ porta a uno sconto del 17%, cifra che diventa ancora più significativa se confrontata con il prezzo consigliato originale di 1.399€ indicato da altri rivenditori italiani. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’opportunità che difficilmente si ripresenta a breve. L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione rapida e garanzia ufficiale LG.

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