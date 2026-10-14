LG Micro RGB 86 pollici, il pannello che ha aperto una nuova era per i televisori LED di LG, scende di quasi 2.770€ rispetto al prezzo di lancio. Uno sconto che sfiora il 44% su un prodotto presentato appena pochi mesi fa al CES 2026 come il nuovo vertice tecnologico della gamma LED del brand coreano. Il processore Alpha 11 AI Gen3, prima riservato esclusivamente ai pannelli OLED, trova qui la sua prima applicazione su tecnologia LED, affiancato da una copertura colore tripla certificata al 100% su BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB. Un taglio di prezzo che merita attenzione immediata, considerando la fascia di appartenenza del dispositivo. Vediamo come approfittarne.

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LG Micro RGB 86 pollici, il pannello che riscrive le regole del colore

Il cuore di 86MRGB96B6B è la tecnologia Micro RGB evo AI, un’evoluzione del Mini LED basata su diodi di dimensioni ancora più contenute, capaci di garantire una gamma cromatica eccezionalmente ampia. LG comunica questo modello come l’unico televisore sul mercato con copertura colore del 100% su tre standard distinti, BT2020, DCI-P3 e Adobe RGB, una precisione cromatica che spesso nemmeno i pannelli OLED di fascia alta riescono a raggiungere.

Il retroilluminamento sfrutta un Full LED Array con oltre 1.000 zone di local dimming, gestite dalla tecnologia Micro Dimming Ultra per un contrasto profondo e naturale. A muovere tutto è il nuovissimo processore Alpha 11 AI 4K Gen3, lo stesso impiegato sui pannelli OLED di LG, qui montato per la prima volta su un dispositivo LED. Il Dual AI Engine gestisce due processi di upscaling in parallelo, con funzioni come AI Picture Pro, AI HDR Remastering e Auto Calibration.

Specifiche principali:

Risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Refresh rate 120Hz nativo, fino a 165Hz

120Hz nativo, fino a HDR Dolby Vision, HDR10, HLG, Cinema HDR

Dolby Vision, HDR10, HLG, Cinema HDR Audio 40W, 2.2 canali, Dolby Atmos

40W, 2.2 canali, Dolby Atmos Connessioni 4 HDMI 2.1, 2 USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.3

4 HDMI 2.1, 2 USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 Sistema operativo webOS 26 con AI Magic Remote, Gemini e Copilot integrati

Per il gaming sono presenti AMD FreeSync, HGIG Mode, VRR fino a 165Hz e il Motion Booster 330, pensato per raddoppiare la fluidità percepita fino a 330fps virtuali, con pieno supporto a Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e Amazon Luna.

Sconto del 44% su un flagship appena lanciato

Il prezzo di listino di 86MRGB96B6B era fissato da LG a 6.299€. Su Amazon il modello è ora proposto a 3.529,73€, con un risparmio di quasi 2.770€ e uno sconto che si attesta intorno al 44%. Una riduzione notevole per un televisore presentato solo pochi mesi fa come punta di diamante della gamma LED 2026 del produttore coreano. L’offerta è attiva direttamente su Amazon Italia, disponibile per l’acquisto immediato.

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