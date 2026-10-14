Lanciata sul mercato italiano appena a metà novembre, Insta360 X4 Air si fa già notare con un primo taglio di prezzo significativo. La videocamera 360° più leggera mai prodotta dal brand cinese, appena 165 grammi di peso, debuttava a 399€ e ora si trova a cifra più accessibile su Amazon. Vedere uno sconto così vicino al lancio su un prodotto appena uscito non capita spesso, specialmente su un dispositivo che punta su qualità 8K, lenti sostituibili e stabilizzazione FlowState. Vediamo come cambia il quadro con questa offerta.

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Insta360 x4 air: leggerezza e 8k senza compromessi

Il punto forte di Insta360 X4 Air è la combinazione tra peso ridottissimo e qualità d’immagine di livello alto. Con soli 165 grammi, quasi 40 grammi in meno rispetto alla X4 standard, il corpo macchina misura 46 x 113,8 x 37 mm e integra un touch screen da 2,5 pollici oltre a un attacco filettato rapido compatibile con treppiedi e supporti vari.

Il cuore tecnico è rappresentato dai doppi sensori da 1/1.8″, abbinati a ottiche F1.95, che garantiscono un dettaglio 8K superiore del 134% rispetto al modello precedente. Tra le funzionalità principali troviamo:

Registrazione 8K a 30fps con Active HDR

con Active HDR Algoritmo AdaptiveTone per esposizione e colore automatici

per esposizione e colore automatici Modalità Single-Lens 4K fino a 60fps come action cam tradizionale

Lenti sostituibili dall’utente con doppia resistenza agli urti

dall’utente con doppia resistenza agli urti Impermeabilità nativa fino a 15 metri e resistenza al freddo fino a -20°C

e resistenza al freddo fino a -20°C Stabilizzazione FlowState con effetto quasi gimbal-like

con effetto quasi gimbal-like Funzione Selfie Stick Invisibile per riprese aeree senza drone

La batteria da 2.010 mAh offre 88 minuti di registrazione continua in 8K30fps, con ricarica all’80% in soli 36 minuti. Ogni acquisto include inoltre un anno di abbonamento Insta360+ con 200GB di storage cloud, un dettaglio che aumenta il valore complessivo del pacchetto rispetto al solo prezzo hardware.

Sconto e prezzo di insta360 x4 air

Il Pack Standard di Insta360 X4 Air passa da 399€ a 309€ su Amazon, con uno sconto del 23% pari a 90€ di risparmio. Considerando che si tratta di un prodotto lanciato da poche settimane, il taglio di prezzo rappresenta un’occasione interessante per chi aspettava il momento giusto per entrare nel mondo delle riprese 360°. La confezione include camera, cavo USB-C, custodia protettiva, panno per lenti e abbonamento annuale Insta360+. L’offerta è disponibile su Amazon Italia, ma essendo una promozione recente la disponibilità potrebbe variare nel tempo.

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