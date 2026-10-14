Trovare uno smartwatch che unisca autonomia da record, resistenza militare e un display più grande di sempre in un singolo dispositivo non è scontato. Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, nella variante con cassa in titanio naturale da 49 mm e Loop in maglia milanese abbinato, nasce proprio per rispondere a questa esigenza, puntando su materiali premium e una piattaforma hardware pensata per sportivi ed escursionisti che non vogliono rinunciare all’eleganza. Il nuovo pannello OLED LTPO3 rappresenta il salto generazionale più evidente, mentre la batteria raggiunge le 72 ore in modalità risparmio energetico. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa configurazione.

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Apple Watch Ultra 3: titanio, zaffiro e schermo da record

La cassa da 49 x 44 x 12 mm è realizzata in titanio di grado 5, con fondello in ceramica e vetro in cristallo di zaffiro, pensati per resistere agli urti e all’usura quotidiana. Il peso contenuto, tra 61,6 e 61,8 grammi, non compromette la robustezza complessiva. Il Loop in maglia milanese naturale, nella taglia Medium, offre una chiusura magnetica regolabile che si adatta a diverse circonferenze di polso, rendendo il cinturino adatto sia all’attività sportiva sia a contesti più formali.

Il vero protagonista è il display: grazie alla tecnologia LTPO3 i bordi sono il 24% più sottili, permettendo uno schermo da 1,98 pollici a 326 ppi con 3.000 nit di luminosità di picco, il più grande mai montato su un Apple Watch. La modalità always-on aggiorna la lancetta dei secondi una volta al secondo, novità che ha richiesto l’aggiornamento di cronometro, timer e oltre 20 quadranti.

Sotto la scocca lavora il SoC Apple S10 con Neural Engine 4-core e 64 GB di storage, affiancato da un comparto sensori completo: cardiofrequenzimetro elettrico e ottico, SpO2, bussola, profondimetro e sensore di temperatura. La connettività GPS + Cellular include GPS dual-band L1/L5, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e chip Ultra Wideband di seconda generazione. L’autonomia arriva a 42 ore di uso standard, con ricarica rapida che restituisce 12 ore di utilizzo in soli 15 minuti.

Le certificazioni IP6X, MIL-STD-810H e la resistenza all’acqua fino a 100 metri (idoneo alle immersioni amatoriali fino a 40 metri) completano un pacchetto pensato per l’avventura outdoor senza compromessi

L’offerta Amazon su Apple Watch Ultra 3

La configurazione GPS + Cellular con Loop in maglia milanese naturale Medium, normalmente proposta a 929€ dai rivenditori ufficiali, è disponibile su Amazon a 749€, con uno sconto del 19% pari a un risparmio di 180€. Il prezzo di listino Apple parte da 909€ per la configurazione base, rendendo questa quotazione particolarmente competitiva rispetto alle alternative proposte da Unieuro e rstore.it, entrambe ferme sui 929€.

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