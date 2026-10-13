Trovare un monitor gaming a 144Hz con pannello IPS sotto i 76€ sembra quasi impossibile, eppure HKC V2418S dimostra il contrario. Questo schermo da 24 pollici unisce fluidità da competizione e colori accurati in un pacchetto che normalmente costa ben di più, e proprio in queste ore il suo prezzo è crollato a un livello che non si vedeva da tempo. Chi segue il mercato dei monitor sa che trovare refresh rate elevati abbinati a pannelli IPS di qualità in questa fascia di prezzo richiede pazienza, ma l’attesa oggi viene ripagata. Vediamo come questo dispositivo riesce a convincere sia i gamer che gli utenti da ufficio.

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HKC V2418S, il monitor che fa fluidità e colore la sua bandiera

Il cuore di HKC V2418S è un pannello IPS Full HD da 23,8 pollici capace di raggiungere i 144Hz di frequenza di aggiornamento, un valore che fino a poco tempo fa era riservato a monitor ben più costosi. Il tempo di risposta di 5ms GTG garantisce immagini nitide anche nelle scene più concitate, mentre la tecnologia Adaptive Sync riduce efficacemente lo screen tearing durante le sessioni di gioco più intense.

Dal punto di vista cromatico, la copertura 99% sRGB rappresenta probabilmente il punto di forza più sorprendente per questa fascia di prezzo, rendendo il monitor adatto non solo al gaming ma anche a lavori che richiedono una resa colore affidabile. Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Risoluzione 1920×1080 con aspetto 16:9

con aspetto 16:9 Contrasto fino a 1500:1 nelle versioni più recenti

nelle versioni più recenti 16,7 milioni di colori riproducibili

Superficie glossy per immagini brillanti

Non manca l’attenzione al comfort visivo, con tecnologie Low Blue Light e Flicker-Free pensate per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, sia per lavoro che per gaming. La compatibilità VESA 100×100 permette inoltre di montare il monitor su braccio o a parete, offrendo maggiore flessibilità di posizionamento. Tra i limiti da segnalare c’è la presenza di una sola porta HDMI 1.4 e l’assenza di DisplayPort, oltre alla mancanza di supporto HDR, aspetti comunque comprensibili considerando il prezzo di vendita.

Sconto bomba: V2418S al prezzo più basso di sempre

Il momento per acquistare HKC V2418S è adesso. Il prezzo è infatti sceso in maniera significativa rispetto al listino originale di 109,99€, toccando quota 75,99€ su Amazon. Si tratta di uno sconto del 31% che porta il monitor al suo minimo storico registrato finora, un’occasione che difficilmente si ripresenta a breve.

Per chi cerca un upgrade gaming senza spendere cifre eccessive, questa combinazione di pannello IPS, 144Hz e prezzo scontato rappresenta un’opportunità concreta da cogliere al volo prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

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