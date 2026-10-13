Huawei Watch 6 e Huawei MatePad Pro 12 sono ufficiali, con specifiche e prezzi

Nel corso delle ultime ore sono stati ufficialmente presentati Huawei Watch 6 e Huawei MatePad Pro 12, le nuove proposte di smartwatch e tablet della compagnia cinese che, in un certo senso, si completano a vicenda nell’esperienza d’uso quotidiana con finalità complementarie per l’utente: scopriamone insieme i dettagli, le relative funzionalità e il listino prezzi.

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Huawei Watch 6 e Huawei MatePad 12: specifiche e prezzi delle nuove proposte

Partiamo innanzitutto dalla serie Huawei Watch 6, che annovera al suo interno il modello standard e Huawei Watch 6 Pro. Il primo è caratterizzato da due dimensioni distinte: è infatti disponibile la versione da 42 millimetri, che dalla sua vanta un peso ridotto (pari ad appena 38 grammi) e uno spessore di soli 10,2 millimetri, accompagnata dalla variante da 46 millimetri, che offre invece una cassa in acciaio inossidabile. Il minimo comune denominatore di entrambe è senza dubbio rappresentato dall’Arcglow Design e dal cinturino Huawei EasyCross, che assicura il giusto comfort per l’esperienza d’uso quotidiana.

Nel caso del modello Pro, questo offre rispettivamente una versione da 43 e 46 millimetri: ad attirare l’attenzione per la scelta dei materiali è soprattutto il primo modello, realizzato interamente in ceramica Nano Tech, sia nella cassa che per il cinturino. La colorazione Space Edition nella versione da 46 millimetri, in particolare, offre finiture dorate e la lunetta in ceramica nera.

Come ogni smartwatch che si rispetti, al centro dell’esperienza c’è ovviamente il monitoraggio dei parametri vitali, che tra le altre cose offrono un’analisi intelligente dei dati per suggerire all’utente le migliori abitudini da sviluppare per il benessere quotidiano. Tra le novità più importanti spicca il quadrante Dieta all’interno della funzione Healthy Living, che suggerisce una routine tenendo conto dell’attività fisica, del sonno e dell’umore.

Per chi fosse interessato, la serie Huawei Watch 6 è già disponibile sullo store ufficiale della compagnia, con un prezzo di partenza di 449 euro per il modello standard e la possibilità di ottenere uno sconto di 50 euro per acquisti entro il prossimo 23 novembre.

È poi il turno di Huawei MatePad Pro 12, il nuovo tablet della compagnia cinese: anche in questo caso abbiamo a che fare con un peso decisamente ridotto, pari a 454 grammi, con 4,7 millimetri di spessore. Sul lato frontale troviamo un display OLED PaperMatte da 12 pollici di diagonale, capace di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di illuminazione ambientale. È infatti proprio la tecnologia PaperMatte che consente di ridurre al minimo i riflessi e riverberi, che possono disturbare e alterare la visione soprattutto all’interno di ambienti aperti particolarmente luminosi, coadiuvata dalla luminosità di picco che arriva a 1600 nit. Il display ha una risoluzione 3K, una frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz (ideale anche per la fruizione dei contenuti multimediali in streaming) ed è privo di notch, e questo è un aspetto che garantisce un buon livello di immersività.

La produttività è senz’ombra di dubbio il focus portante di questo dispositivo, grazie alla piena integrazione tra l’applicazione Huawei Notes e il supporto alla penna Huawei M-Pencil Pro e la Huawei Glide Keyboard, utili per la raccolta di appunti e la creazione di contenuti. La batteria da 9760 mAh di capacità è decisamente capiente, dando la possibilità di offrire (secondo quanto dichiarato in linea teorica dlala compagnia cinese) fino a 14,7 ore di riproduzione video. Termina il tutto una fotocamera posteriore da 50 megapixel con possibilità di registrazione video in 1080p a 30 frame al secondo, accompagnata sul lato frontale da un sensore da 12 megapixel.