Huawei Watch 6 e Huawei MatePad Pro 12 sono ufficiali, con specifiche e prezzi

Nel corso delle ultime ore sono stati ufficialmente presentati Huawei Watch 6 e Huawei MatePad Pro 12, le nuove proposte di smartwatch e tablet della compagnia cinese che, in un certo senso, si completano a vicenda nell’esperienza d’uso quotidiana con finalità complementarie per l’utente: scopriamone insieme i dettagli, le relative funzionalità e il listino prezzi.
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Huawei Watch 6 e Huawei MatePad 12: specifiche e prezzi delle nuove proposte
Partiamo innanzitutto dalla serie Huawei Watch 6, che annovera al suo interno il modello standard e Huawei Watch 6 Pro. Il primo è caratterizzato da due dimensioni distinte: è infatti disponibile la versione da 42 millimetri, che dalla sua vanta un peso ridotto (pari ad appena 38 grammi) e uno spessore di soli 10,2 millimetri, accompagnata dalla variante da 46 millimetri, che offre invece una cassa in acciaio inossidabile. Il minimo comune denominatore di entrambe è senza dubbio rappresentato dall’Arcglow Design e dal cinturino Huawei EasyCross, che assicura il giusto comfort per l’esperienza d’uso quotidiana.
Nel caso del modello Pro, questo offre rispettivamente una versione da 43 e 46 millimetri: ad attirare l’attenzione per la scelta dei materiali è soprattutto il primo modello, realizzato interamente in ceramica Nano Tech, sia nella cassa che per il cinturino. La colorazione Space Edition nella versione da 46 millimetri, in particolare, offre finiture dorate e la lunetta in ceramica nera.
Come ogni smartwatch che si rispetti, al centro dell’esperienza c’è ovviamente il monitoraggio dei parametri vitali, che tra le altre cose offrono un’analisi intelligente dei dati per suggerire all’utente le migliori abitudini da sviluppare per il benessere quotidiano. Tra le novità più importanti spicca il quadrante Dieta all’interno della funzione Healthy Living, che suggerisce una routine tenendo conto dell’attività fisica, del sonno e dell’umore.
Per chi fosse interessato, la serie Huawei Watch 6 è già disponibile sullo store ufficiale della compagnia, con un prezzo di partenza di 449 euro per il modello standard e la possibilità di ottenere uno sconto di 50 euro per acquisti entro il prossimo 23 novembre.
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