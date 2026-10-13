Google Chrome è senza dubbio il browser più popolare e di questo Apple è pienamente consapevole ma ciò non significa che il colosso di Cupertino debba rinunciare a competere con esso con il suo browser: stiamo ovviamente parlando di Safari.

E così nelle scorse ore il team di Apple ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria volta a mettere in risalto quelli che sono i vantaggi di Safari rispetto al browser di Google.

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La scelta tra Apple Safari e Google Chrome

Sul suo sito statunitense Apple ha pubblicato una pagina dedicata ai vari punti di forza di Safari, provando a dare grande risalto a quelle che sono le caratteristiche che dovrebbero convincere gli utenti a puntare su questo browser per la navigazione sul Web, a partire dalla sicurezza e dai sistemi studiati dal colosso di Cupertino per garantire un’esperienza senza distrazioni e, soprattutto, fastidi.

In particolare, Apple ci tiene a ricordare a tutti che Safari è un browser non soltanto più potente di Google Chrome ma anche più rispettoso della privacy.

E così Apple mette in evidenza che Safari è fino al 35% più veloce di Google Chrome nel caricamento dei siti Web visitati più frequentemente su Mac oppure che offre fino a 5 ore in più di streaming video mentre il browser di Google permette a un maggior numero di tracker di terze parti di seguire gli utenti sul Web, raccogliere i loro dati e venderli agli inserzionisti.

La nuova campagna include anche alcuni simpatici brevi video:

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Se siete curiosi di scoprire quali sono per Apple i punti di forza del suo browser, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà alla pagina dedicata sul sito del produttore statunitense.