Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle app e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò ovviamente riguarda anche Google Chrome.

Del resto, l’enorme successo a livello globale del browser di Google dipende anche dal costante impegno dei suoi sviluppatori volto a garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

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Scoperta una novità in arrivo su Google Chrome

Tra le novità in lavorazione pare che ve ne sia anche una che riguarda la barra dei segnalibri, elemento per il quale il team di Google ha in programma di introdurre una funzione per nasconderlo in modo automatico nel caso in cui il browser dovesse rilevare che non è stato usato di recente.

Nel momento in cui Google Chrome dovesse decidere di nascondere la barra dei segnalibri, gli utenti saranno informati attraverso un’apposita notifica, che spiegherà loro il motivo per il quale tale elemento è stato nascosto, offrendo anche la possibilità di annullare l’azione e renderlo nuovamente visibile.

Ecco una breve dimostrazione di tale nuova funzione:

Una volta che sarà implementata questa novità, nel menu delle Impostazioni verrà apportata anche una modifica per l’opzione relativa alla barra dei segnalibri, che attualmente consente agli utenti di decidere solo se attivarla o disattivarla: in futuro, infatti, sarà possibile scegliere tra tre alternative, ossia Mostra sempre, Mostra solo nella pagina Nuova scheda e Nascondi sempre.

Al momento tale novità non è disponibile di default per tutti gli utenti ma è probabile che verrà abilitata a livello globale con le prossime release del browser.