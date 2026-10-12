Spotify porta gli audiolibri in oltre 180 Paesi e da oggi li fa debuttare anche in Italia, con un catalogo complessivo di più di 350.000 titoli che riunisce libri, musica e podcast dentro un’unica app.

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Da 22 mercati a oltre 180 Paesi

L’annuncio arriva in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, la più importante cornice internazionale dedicata al mondo della lettura. Da ora e entro la fine del 2026 l’accesso agli audiolibri verrà esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 Paesi, permettendo a più di 750 milioni di persone nel mondo di scoprire, ascoltare in streaming o acquistare un audiolibro sulla piattaforma. La crescita porta con sé un catalogo di oltre 350.000 titoli, con novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e in molte altre lingue, fino a superarne 120.

Alla base dell’espansione c’è una scelta precisa sul modello di collaborazione con l’editoria: tutte le partnership con gli editori mantengono un carattere non esclusivo, alimentando nuove occasioni di scoperta per gli scrittori di tutto il mondo. Secondo l’azienda si tratta di un ecosistema aperto, pensato per amplificare la voce dei creator e connettere gli autori con le proprie community.

«I libri cambiano il modo in cui vediamo il mondo e le persone. Per molte di loro, gli audiolibri rappresentano il modo in cui poter accedere alla lettura: durante gli spostamenti, mentre si fa una passeggiata o alla fine di una lunga giornata. Portare gli audiolibri in oltre 180 mercati significa che milioni di persone in più potranno farlo, e autori ed editori potranno raggiungere un pubblico che non avevano mai potuto raggiungere prima».

A parlare è Owen Smith, VP of Audiobooks di Spotify. I numeri raccontano di un investimento che sta dando risultati: tra settembre 2025 e settembre 2026 gli ascoltatori mensili di audiolibri sulla piattaforma sono cresciuti di quasi il 40% su base annua, mentre le ore complessive d’ascolto hanno registrato un incremento superiore al 30%, un percorso iniziato tre anni fa con l’integrazione degli audiolibri nell’esperienza Premium.

L’offerta in Italia

Per chi ascolta dall’Italia il debutto è accompagnato da un catalogo di tutto rispetto: da oggi sono disponibili oltre 350.000 titoli complessivi, tra cui un fondo dedicato di oltre 14.000 opere in lingua italiana che spazia dai grandi bestseller alle produzioni di nicchia, fino ai classici della letteratura. Il merito è delle collaborazioni con alcuni dei principali protagonisti dell’editoria nazionale, fra cui Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, il Narratore audiolibri, Fazi Editore, L’Orma editore, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina: una rete che l’azienda prevede di ampliare ulteriormente.

Grandi classici, novità editoriali, musica e podcast convivono nella stessa app, senza dover cambiare piattaforma. C’è anche la funzionalità Trova la pagina, che abbatte i confini tra lettura tradizionale e fruizione audio: si legge un libro a letto, lo si appoggia sul comodino e al mattino, durante gli spostamenti, si riprende l’ascolto esattamente da dove si era interrotto. Stesso libro, diversa modalità di fruizione, con il supporto già attivo per titoli in più di 30 lingue. La novità più recente riguarda l’integrazione dei numeri di pagina: basta scansionare il barcode ISBN e usare i numeri di pagina per trovare il punto esatto in cui si era arrivati.

Quanto alle formule di accesso, la flessibilità è il criterio guida. Con Audiolibri in Premium è compreso nell’abbonamento Spotify Premium idoneo (piano individuale o utente principale dei piani Family e Duo) un pacchetto di 12 ore d’ascolto mensili, un modello attivo in Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Colombia, Polonia, Cile, Norvegia, Perù e in numerosi altri Paesi. Chi ha bisogno di più ore può aggiungere Audiobooks+, l’abbonamento integrativo pensato per superare i limiti del piano base, oppure scegliere l’acquisto diretto di singoli titoli à la carte, da conservare nella propria libreria digitale. Sul fronte dei prezzi, gli abbonamenti Premium in Italia nel 2026 costano 11,99 euro al mese per il piano Individuale, 16,99 euro per il Duo, 20,99 euro per il Family e 6,49 euro per il piano Studenti.

Spotify for Authors, l’intelligenza artificiale e la sfida ad Audible

L’espansione del catalogo cammina di pari passo con quella degli strumenti dedicati a chi scrive e pubblica libri. Spotify for Authors verrà esteso a dieci nuove lingue: un programma che mette a disposizione di autori ed editori dati su ascolti, comportamento del pubblico e performance dei singoli titoli, con un monitoraggio costante. Sul fronte creativo, l’intelligenza artificiale entra nella filiera editoriale: a partire da giugno sono disponibili in beta e solo su invito anche gli strumenti di creazione di audiolibri. Arrivano inoltre nuovi pacchetti Premium per chi utilizza Audiobooks+, compresi i piani Family e Student.

Il contesto competitivo in cui si inserisce questa espansione è chiaro: dopo musica e podcast, Spotify vuole ritagliarsi uno spazio solido nel mondo degli audiolibri, sfidando aziende come Audible, di proprietà di Amazon, e Storytel. Audible resta il leader quanto a dimensione del catalogo, con oltre 900.000 titoli, ma il servizio affronta ora una concorrenza forte da parte di Spotify Premium sul terreno del rapporto qualità-prezzo. C’è poi un elemento strategico che va oltre il singolo contenuto: gli audiolibri diventano uno dei pilastri attraverso cui la piattaforma punta a trasformarsi in un servizio generalista dell’ascolto editoriale, capace di tenere insieme musica, podcast, libri, raccomandazione algoritmica e strumenti per autori ed editori.

A questo link sono disponibili gli asset visivi.