Un notebook con processore ARM e NPU dedicata per l’intelligenza artificiale che crolla di prezzo su Amazon è il tipo di notizia che fa drizzare le antenne a chi cerca un portatile versatile senza spendere una fortuna. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X X1-26-100 tocca ora uno dei prezzi più bassi mai registrati, con un calo netto rispetto al listino originale. Chi segue da tempo questo modello sa che raramente si vedono sconti di questa portata su un Copilot+ PC di fascia consumer. Vediamo come sfruttare questa occasione prima che il prezzo torni a salire.

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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza ARM e autonomia da record

Il punto di forza di questo notebook è senza dubbio il processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, un chip a 8 core e 8 thread che arriva fino a 3.0GHz, affiancato da una NPU Hexagon da 45 TOPS dedicata alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Windows 11. Non si tratta di un dettaglio marginale: questa architettura rientra nella categoria Copilot+ PC di Microsoft, pensata per sfruttare l’AI direttamente a livello hardware, con consumi energetici decisamente inferiori rispetto ai tradizionali processori x86.

I benchmark parlano chiaro: punteggi Geekbench 6 di 2125 in single-core e 10596 in multi-core collocano questo chip in una fascia competitiva rispetto a diverse CPU Intel di generazioni precedenti, il tutto con un’efficienza energetica che si traduce in un’autonomia elevata, grazie anche alla batteria da 60Wh.

Il display da 15,3″ IPS in formato 16:10 con risoluzione WUXGA (1920×1200) offre più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, ideale per chi lavora con documenti, fogli di calcolo o naviga tra più finestre contemporaneamente. La configurazione in offerta include:

8GB di RAM per multitasking leggero

256GB di SSD NVMe per archiviazione veloce

WiFi 6 per connessioni stabili e rapide

Windows 11 Home nativo ARM

Design compatto in colorazione Luna Grey, circa 2 kg di peso

Va segnalato che il caricatore non è incluso nella confezione, un dettaglio da considerare in fase d’acquisto, così come l’architettura ARM che potrebbe presentare qualche limitazione con software legacy non ottimizzato per Windows on ARM.

Prezzo minimo per Lenovo IdeaPad Slim 3: occasione da cogliere subito

Il prezzo di Lenovo IdeaPad Slim 3 scende a 549€ rispetto al listino originale di 799€, con uno sconto del 31% che rappresenta una delle migliori opportunità viste finora su questo modello. Il risparmio di 250€ rende questo notebook una scelta decisamente interessante per chi cerca un dispositivo leggero, silenzioso e con ottima autonomia per uso quotidiano, studio o ufficio.

L’offerta è disponibile su Amazon, ma data la natura dei cali di prezzo di questo tipo, la disponibilità a questa cifra potrebbe non durare a lungo. Chi ha bisogno di un portatile affidabile per attività di produttività leggera farebbe bene a valutare l’acquisto prima di un possibile rialzo.

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