Amazon ha deciso di ripartire da zero con il software del suo dispositivo di streaming più venduto. Fire TV Stick 4K (ultimo modello) abbandona Android e abbraccia Vega OS, il nuovo sistema operativo proprietario che promette tempi di avvio e navigazione più rapidi. Accanto al nuovo cervello digitale arriva anche un telecomando completamente ridisegnato, con tasto stella personalizzabile e funzione per ritrovarlo quando si perde tra i cuscini del divano. Non manca l’integrazione con Alexa+, l’assistente basato su intelligenza artificiale pensato per suggerire contenuti in base a richieste complesse e contestuali. Vediamo come si comporta questo nuovo modello di punta della gamma Fire TV e cosa lo rende diverso dai predecessori.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazon fire tv stick 4k, il nuovo cervello vega os e il telecomando intelligente

Sotto la scocca sottile della chiavetta troviamo un processore quad-core a 1,7 GHz, 8 GB di memoria interna, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. L’alimentazione avviene direttamente tramite la porta USB del televisore, grazie al cavo incluso in confezione, eliminando la necessità di un alimentatore separato. Sul fronte video il dispositivo supporta HDR10+, mentre il Dolby Vision resta appannaggio del modello superiore 4K Max.

La vera rivoluzione è Vega OS, il sistema operativo che sostituisce Fire OS basato su Android. Secondo i dati diffusi da Amazon, questo cambiamento garantisce un accesso ai contenuti più veloce del 20-40% rispetto a chiavette 4K concorrenti di fascia simile. Di contro, il passaggio a Vega OS comporta la perdita della possibilità di installare app non ufficiali tramite sideload.

Il nuovo telecomando Fire TV merita un capitolo a parte: forma asimmetrica per capire al tatto come lo si sta impugnando, tasto Home con finitura metallica riconoscibile anche al buio, e soprattutto il pulsante a forma di stella personalizzabile, prima riservato ai modelli più costosi. Integra inoltre i controlli per TV, soundbar e ricevitori compatibili, ed è retrocompatibile con tutti i dispositivi Fire TV lanciati dal 2019 in poi.

L’esperienza Fire TV si completa con Alexa+, disponibile in accesso anticipato con l’acquisto e successivamente inclusa nell’abbonamento Prime, pensata per interpretare richieste più articolate su cosa guardare in base all’umore o alle preferenze del momento.

Fire tv stick 4k, prezzo dimezzato per il lancio

Il prodotto debutta su Amazon.it con un’offerta di lancio che taglia il prezzo da 74,99€ a 35,99€, con uno sconto superiore al 50%. La promozione è valida fino al 12 ottobre alle 23:59 o fino a esaurimento scorte, dopodiché il prezzo dovrebbe tornare al listino pieno. Il telecomando, acquistabile anche separatamente, ha un prezzo di 15,99€, ma risulta incluso nella confezione del dispositivo. Per chi possiede una smart TV datata o vuole sostituire un vecchio Fire TV Stick, questa finestra temporale rappresenta il momento più indicato per l’acquisto.

Per non perdere occasioni simili su dispositivi tech, è possibile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è il canale ErroriBomba.