Trovare uno smartwatch outdoor con cassa in titanio di grado 5 e vetro zaffiro sotto i 300€ sembrava un’utopia fino a poco tempo fa. Amazfit T-Rex 3 Pro dimostra il contrario, e lo fa proprio nel momento in cui il suo prezzo tocca uno dei livelli più bassi mai registrati, lo stesso che si era visto solo durante la Festa delle Offerte Prime. Un’occasione che chi segue il mondo degli smartwatch sportivi difficilmente lascia passare inosservata. Vediamo insieme perché questo modello merita attenzione e quali sono i dettagli dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazfit T-Rex 3 Pro, titanio e zaffiro per chi non si ferma mai

La costruzione di T-Rex 3 Pro parte da una scelta precisa: lunetta e pulsanti in titanio di grado 5, materiale che unisce leggerezza e durezza superiori rispetto al classico acciaio inossidabile. Il display, protetto da vetro zaffiro antigraffio, resiste a condizioni climatiche estreme, da -30°C a +70°C, rendendo questo smartwatch adatto a chi pratica attività outdoor senza compromessi.

Lo schermo AMOLED da 1,5 pollici (nella variante 48mm) raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit, garantendo leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso. La resa visiva viene descritta come nitida e brillante, anche se va segnalato che il trattamento oleofobico non è ottimale e tende a trattenere le impronte.

Sul fronte navigazione, le novità sono interessanti: mappe offline interattive, ricerca di punti di interesse e generazione automatica di percorsi in base alla distanza desiderata. Il nuovo sistema di antenna GPS con polarizzazione circolare cattura meglio i segnali anche tra alberi o grattacieli, supportando sei sistemi satellitari con lavoro su doppia frequenza.

L’autonomia è probabilmente il punto più sorprendente: fino a 25 giorni in uso normale per la versione 48mm, con 19-20 ore anche in modalità GPS e display sempre attivo. A completare il pacchetto ci sono oltre 180 modalità sportive, il sensore BioTracker 6.0 per il monitoraggio avanzato del recupero, chiamate Bluetooth tramite microfono e altoparlante integrati, e una pratica torcia LED posizionata sulla cassa, utile in situazioni di emergenza grazie anche alla funzione SOS. La certificazione 10 ATM garantisce resistenza all’acqua anche in condizioni impegnative.

Sconto del 28% che riporta al minimo storico

Il prezzo di listino di Amazfit T-Rex 3 Pro è di 399,90€, ma su Amazon è ora disponibile a 287,49€, con uno sconto del 28% che corrisponde a un risparmio di oltre 112€. Si tratta dello stesso identico prezzo raggiunto durante la Festa delle Offerte Prime, un livello che negli ultimi mesi si è visto raramente e che rende questa proposta particolarmente appetibile per chi cerca uno smartwatch outdoor di fascia alta senza spendere una cifra eccessiva. La disponibilità riguarda la variante 48mm in colorazione Tactical Black, quella più diffusa sul mercato italiano.

Per non perdere le prossime occasioni di questo tipo conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove arrivano in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti davvero incredibili su qualsiasi prodotto.