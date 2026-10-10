Il prezzo del flagship più desiderato del mercato mobile registra un ulteriore crollo verticale su eBay, raggiungendo una cifra che ridefinisce la convenienza per questa stagione. Grazie al nuovo codice promozionale dedicato, l’incredibile Apple iPhone 17 Pro Max da 256GB tocca un minimo storico assoluto scendendo a soli 1.144,00€ rispetto al listino ufficiale di 1.489,00€. Si tratta di uno sconto netto di ben 345 euro su due delle colorazioni più ricercate della linea: l’inedita e vistosa variante Cosmic Orange e la raffinata ed elegante finitura Deep Blue. Di seguito le istruzioni per applicare il coupon e i punti di forza del top di gamma di Cupertino.

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Come Riscatatare il Coupon OCT26 su eBay

Per assicurarsi la cifra promozionale di 1.144,00€ prima dell’esaurimento delle scorte, basta seguire questi passaggi durante il checkout:

Selezionate la variante cromatica preferita tra Cosmic Orange e Deep Blue e aggiungetela al carrello.

Nella pagina di riepilogo dell’ordine, inserite il codice OCT26 nel campo dedicato ai codici sconto.

nel campo dedicato ai codici sconto. Verificate che il prezzo finale venga ricalcolato a 1.144,00€ e completate l’acquisto (consigliato l’uso di PayPal per la massima protezione acquirenti eBay).

iPhone 17 Pro Max 256GB: Le Specifiche da Primo della Classe

L’ammiraglia di Apple rappresenta il vertice dell’innovazione tecnologica per potenza, display e fotografia:

Spettacolare Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici: Display imponente con cornici ridotte al minimo, tecnologia ProMotion adattiva a 120Hz e una luminosità di picco straordinaria all’aperto.

Display imponente con cornici ridotte al minimo, tecnologia ProMotion adattiva a 120Hz e una luminosità di picco straordinaria all’aperto. Potenza Senza Limiti con il Chip A19 Pro: Architettura hardware di nuova generazione ideata per il gaming avanzato, il tracciamento del ray tracing e l’elaborazione fulminea delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Architettura hardware di nuova generazione ideata per il gaming avanzato, il tracciamento del ray tracing e l’elaborazione fulminea delle funzionalità di intelligenza artificiale. Comparto Fotografico e Video di Grado Professionale: Tripla fotocamera posteriore con sensori ad alta risoluzione, zoom ottico a periscopio potenziato e supporto alla registrazione video professionale in formato ProRes.

Tripla fotocamera posteriore con sensori ad alta risoluzione, zoom ottico a periscopio potenziato e supporto alla registrazione video professionale in formato ProRes. Autonomia Superiore e Storage da 256GB: Batterie capienti pensate per coprire le giornate più intense di lavoro e intrattenimento, abbinate a 256GB di memoria interna per salvare foto, video e applicazioni pesanti.

Riepilogo Offerte Apple iPhone 17 Pro Max su eBay

Di seguito il box riassuntivo con il blocco dedicato per accedere direttamente alle inserzioni promozionali:

・Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 6,9″ Cosmic Orange 💰 Offerta: 1.144€ invece di 1489€ ✂️ Usa il coupon: OCT26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bghi ・Apple iPhone 17 Pro Max 256GB 6,9″ Deep Blue NUOVO! 💰 Offerta: 1.144€ invece di 1489€ ✂️ Usa il coupon: OCT26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bghh

Trattandosi di uno sconto reale da ben 345 euro su un dispositivo lanciato di recente e molto richiesto, i pezzi a disposizione per entrambe le colorazioni sono estremamente limitati e potrebbero andare esauriti in pochissimo tempo. Chi intende passare al modello top di Apple trova in questo taglio di prezzo l’occasione perfetta d’acquisto.

Visitate la sezione offerte del sito per non perdervi tutte le migliori occasioni segnalate ogni giorno dalla nostra redazione!

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