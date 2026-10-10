Uno sconto del 69% su un prodotto con ANC a 50 dB e audio Hi-Res non si vede tutti i giorni, soprattutto quando il prezzo di partenza era già competitivo. Motorola Moto Buds Bass Carbon passano da 79,90€ a una cifra che fa davvero gola, portandosi a casa funzionalità tipiche di auricolari ben più costosi. Driver da 12,4 mm, lo stesso impiegato sui modelli di fascia superiore del brand, cancellazione del rumore adattiva e autonomia complessiva fino a 43 ore con custodia sono solo alcuni dei punti di forza che rendono questa offerta particolarmente interessante. Vediamo nel dettaglio cosa offrono questi auricolari true wireless e quali sono i termini della promozione attiva su Amazon.

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Moto Buds Bass Carbon, bassi potenti e tecnologia da top di gamma

Dietro un prezzo entry-level si nasconde una dotazione tecnica che difficilmente ci si aspetterebbe in questa fascia. Il cuore del prodotto è il driver dinamico da 12,4 mm, lo stesso montato sui Moto Buds Plus, abbinato alla certificazione Hi-Res Audio e al supporto per il codec LDAC, oltre ai più comuni SBC e AAC. La resa sonora copre uno spettro da 20 Hz a 20.000 Hz, con un’impedenza di 32 Ohm pensata per restituire bassi profondi e corposi, tratto distintivo di questa linea prodotti.

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB, con modalità Adattiva che si regola automaticamente in base al contesto e un algoritmo anti-vento dedicato per chi utilizza gli auricolari all’aperto. Per le chiamate, la configurazione multi-microfono combinata con la tecnologia CrystalTalk AI garantisce una voce chiara anche in ambienti rumorosi.

Le specifiche principali includono:

Driver dinamico da 12,4 mm con certificazione Hi-Res Audio

ANC fino a 50 dB con modalità Adattiva e Trasparenza

Codec audio SBC, AAC, LDAC

Autonomia fino a 9 ore per singola carica, 43 ore totali con custodia

Ricarica rapida: 10 minuti per circa 2 ore di ascolto

Bluetooth 5.3 e porta di ricarica USB-C

Design idrorepellente, adatto a sudore e pioggia leggera

L’app dedicata Moto Buds permette di personalizzare l’equalizzazione, aspetto non trascurabile considerando che la taratura di fabbrica risulta piuttosto orientata sui bassi. Peccato solo che l’app non sia disponibile su iOS, anche se gli auricolari restano comunque utilizzabili con dispositivi Apple per le funzioni base.

Sconto del 69% su Amazon, occasione da cogliere al volo

Il prezzo di listino di 79,90€ scende a soli 24,90€ su Amazon.it, con un risparmio netto di 55€ e uno sconto percentuale del 69%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo modello, considerando che anche la variante base “Bass” senza il nome Carbon viene proposta da altri rivenditori a cifre superiori, tra i 24€ e i 45€ a seconda delle promozioni attive. La disponibilità è gestita direttamente tramite Amazon, con spedizione e garanzia standard del marketplace.

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