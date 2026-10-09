Spendere quasi 450 euro per un paio di occhiali smart potrebbe sembrare eccessivo, ma quando il prezzo scende sotto i 300 euro la prospettiva cambia completamente. Oakley Meta HSTN, gli smart glasses nati dalla collaborazione tra Meta e Oakley, sono ora disponibili su Amazon con uno sconto che li rende decisamente più accessibili rispetto al lancio avvenuto solo pochi mesi fa. Fotocamera integrata, audio open-ear e assistente Meta AI in un design pensato per lo sport: ecco cosa cambia con questa offerta.

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Oakley Meta HSTN, tecnologia hands-free per lo sport

Oakley Meta HSTN rappresenta l’evoluzione sportiva dei precedenti Ray-Ban Meta, pensata per chi pratica attività fisica all’aperto e vuole documentare le proprie performance senza distrazioni. Si tratta di occhiali screenless, privi di qualsiasi display: tutta l’esperienza digitale passa attraverso comandi vocali, touch control e l’assistente Meta AI.

Il punto di forza è senza dubbio il comparto fotografico: una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con campo visivo di 100° permette di catturare video in 3K Ultra HD fino a 3 minuti per sessione, semplicemente dicendo “Hey Meta”. Alcune varianti Nero raggiungono persino i 60 FPS, il frame rate più alto della gamma.

L’autonomia segna un deciso passo avanti rispetto alla generazione precedente:

8 ore di uso tipico

5 ore di audio continuo

19 ore di standby

fino a 48 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica USB-C

Il sistema audio open-ear con uscita direzionale e array a 5 microfoni garantisce chiamate chiare anche in ambienti rumorosi, mentre la resistenza IPX4 a sudore e spruzzi rende il prodotto adatto all’uso sportivo intenso. Non manca l’integrazione con Garmin e Strava per sovrapporre le metriche di performance ai contenuti catturati, oltre alla funzione di traduzione in tempo reale in sei lingue offerta da Meta AI.

Con 32GB di memoria interna (fino a circa 1000 foto), connettività WiFi 6e e Bluetooth 5.3, Oakley Meta HSTN si rivolge ad atleti, avventurieri e chiunque cerchi tecnologia pratica senza fronzoli, lontano dai soliti occhiali smart ingombranti.

Sconto del 32% su amazon, promozione valida anche per il modello da sole

Il prezzo di listino di 439€ scende ora a 299€ su Amazon, con un risparmio di 140€ e uno sconto del 32%. Un’opportunità interessante per chi voleva provare gli smart glasses firmati Oakley e Meta senza affrontare l’esborso iniziale previsto al lancio. La promozione riguarda anche la versione da sole della gamma, ampliando le possibilità di scelta per chi cerca protezione UV oltre alle funzionalità smart.

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