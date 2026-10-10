Il primo Mac con chip a 2 nanometri della storia Apple raramente scende sotto quota 1000 euro, ma proprio in questi giorni succede qualcosa di interessante su Amazon. Dopo un 2026 caratterizzato da rincari costanti sulla gamma mini, trovare Mac mini M6 a una cifra che inizia con un “9” rappresenta una notizia che merita attenzione. Vediamo come si traduce questa opportunità nel dettaglio.

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Mac mini M6: il salto generazionale che ridefinisce il desktop compatto

Apple ha scelto di saltare una generazione intera per portare il modello base direttamente da M4 a M6, e i benchmark confermano che non si tratta di un semplice numero più alto sulla scatola. Il nuovo chip monta una CPU a 12 core suddivisa in due core “super”, quattro ad alte prestazioni e sei efficienti, garantendo secondo Apple un +40% di velocità rispetto al predecessore. I benchmark parlano chiaro: 4.034 punti nel Geekbench 7 single-core, circa il 23% in più rispetto all’M4.

Sul fronte grafico la GPU a 12 core con ray tracing hardware-accelerato ottiene un punteggio Metal di 91.087, 68% superiore al chip precedente. Da segnalare anche il netto balzo nelle capacità di intelligenza artificiale, con una potenza di calcolo quattro volte superiore rispetto all’M4 grazie al doppio Neural Engine a 16 core.

Le specifiche principali della configurazione in offerta includono:

Memoria unificata 24GB con banda fino a 170 GB/s

con banda fino a 170 GB/s SSD da 512GB

Connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6

e Tre porte Thunderbolt 4 , HDMI e Ethernet da 2,5 Gigabit

, HDMI e Ethernet da 2,5 Gigabit Supporto completo a macOS 27 e Apple Intelligence

Attualmente l’M6 offre le migliori prestazioni single-core disponibili sul mercato, superando nettamente concorrenti come Intel Panther Lake o Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Un risultato notevole per un chassis che mantiene il formato compattissimo da 12,7 centimetri per lato.

Mac mini M6 in sconto: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino per questa configurazione da 24GB di RAM e 512GB di SSD è di 1.079€, già di per sé una cifra che riflette i rincari degli ultimi mesi del 2026. Su Amazon il prezzo scende a 999€, con uno sconto di circa il 7% che permette di restare sotto la soglia psicologica dei mille euro.

Considerando che il prezzo d’ingresso della gamma Mac mini è cresciuto sensibilmente nel corso dell’anno a causa della carenza di chip di memoria, questa promozione rappresenta un’occasione da monitorare per chi aspettava il momento giusto per aggiornare il proprio setup desktop con potenza AI on-device di ultima generazione.

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