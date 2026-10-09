Chi ha aspettato il Prime Day per portarsi a casa un notebook leggero e autonomo ora ha una seconda chance, forse anche migliore. Samsung Galaxy Book6 (14″, Core 5, 8GB) con garanzia estesa a 3 anni torna infatti a un prezzo che si avvicina molto a quello visto durante l’evento Amazon di luglio, confermando che non serve attendere occasioni speciali per fare un ottimo affare. Il notebook entry-level della nuova gamma Galaxy Book6 scende su Amazon a una cifra che lo rende probabilmente l’acquisto più sensato per chi cerca portabilità e autonomia senza spendere cifre impegnative. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo portatile e perché il prezzo attuale rappresenta una delle migliori opportunità del periodo.

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Samsung Galaxy Book6: leggerezza, autonomia e display 16:10

Samsung Galaxy Book6 punta tutto su portabilità e durata della batteria, due caratteristiche che lo rendono perfetto per studio, lavoro d’ufficio e uso quotidiano. Il notebook pesa appena 1,35 kg con uno spessore di soli 15,7 mm, risultando facilissimo da trasportare in borsa o zaino tutti i giorni.

Il vero punto di forza, però, è l’autonomia: la batteria da 61,2 Whr garantisce fino a 25 ore di utilizzo con una singola carica, un valore che pochi notebook in questa fascia di prezzo riescono a eguagliare. La ricarica avviene tramite USB-C a 45W con supporto Power Delivery.

Il display IPS WUXGA da 14 pollici adotta il moderno formato 16:10 con risoluzione 1920 x 1200 pixel, luminosità di 350 nit e trattamento antiriflesso, offrendo più spazio verticale utile per documenti e produttività. La resa visiva ottiene un buon 8,7/10.

Sotto la scocca lavora un Intel Core 5 315 (terza serie, nome in codice Wildcat Lake), con frequenza turbo fino a 4,4 GHz, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5X e 256GB di SSD NVMe. Non è un processore per carichi intensivi, ma per navigazione, videochiamate, multitasking leggero e produttività quotidiana si comporta egregiamente, anche grazie alla NPU integrata Intel AI Boost fino a 15 TOPS.

Completano la dotazione la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, due porte USB-C, una USB 3.2, HDMI e lettore di impronte digitali per la sicurezza. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, con funzionalità Galaxy AI e Quick Share per la condivisione rapida dei file con qualsiasi dispositivo.

Prezzo quasi da record per il Galaxy Book6 con 3 anni di garanzia

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Book6 (14″, Core 5, 8GB) è di 849€, ma la variante con garanzia estesa a 3 anni è ora disponibile su Amazon a soli 689€, con uno sconto del 19% che si traduce in un risparmio concreto di 160€. Si tratta di una delle quotazioni più basse mai registrate per questo modello, praticamente allineata ai prezzi visti durante il Prime Day. Un’occasione da cogliere al volo prima che il prezzo torni a salire, soprattutto considerando che la copertura triennale è già inclusa nel costo, senza bisogno di acquistare assistenze aggiuntive come accade in altri store.

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