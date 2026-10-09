Capita raramente di trovare un accessorio di uso quotidiano a un prezzo così stracciato, ma quando succede vale la pena approfittarne subito. Caricatore USB Aioneus a 4 porte con tecnologia Quick Charge 3.0 crolla a un prezzo che si avvicina al minimo storico mai registrato su Amazon. Parliamo di un dispositivo da 40W pensato per ricaricare contemporaneamente fino a quattro device, dallo smartphone al tablet, passando per cuffie e power bank. Il prezzo è sceso notevolmente rispetto al listino abituale, rendendo questo caricatore multiplo un vero affare per chi cerca una soluzione economica e compatta per casa o ufficio. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Caricatore USB Aioneus, quattro porte e ricarica rapida in formato tascabile

Dietro le dimensioni ridotte, appena 9 x 4,4 x 2,5 cm per 100 grammi di peso, si nasconde un caricatore capace di gestire quattro dispositivi in contemporanea. La configurazione prevede una porta dedicata alla Quick Charge 3.0, in grado di erogare fino a 18W con un profilo di tensione variabile che va da 3.6V a 12V, mentre le restanti tre porte forniscono una ricarica standard a 5V/3,1A ciascuna.

La potenza complessiva dichiarata è di 40W, sufficiente per alimentare smartphone, tablet, cuffie true wireless e power bank senza dover disconnettere continuamente i cavi. Per chi possiede un dispositivo Samsung compatibile, la porta QC3.0 permette una ricarica completa in circa un’ora, un dato che fa la differenza nella quotidianità.

Non manca l’attenzione alla sicurezza: il caricatore integra protezioni da cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento, con interruzione automatica una volta raggiunta la carica completa. La compatibilità dichiarata è molto ampia e copre iPhone dalla serie 6 alla 15, Samsung Galaxy S21/S20/A71/A51, oltre a dispositivi Xiaomi, Huawei e altri smartphone Android. Va precisato che il cavo di ricarica non è incluso nella confezione, quindi sarà necessario utilizzarne uno già in proprio possesso.

Sconto del 50%, caricatore per tutti i dispositivi a prezzo minimo

I numeri parlano chiaro: da 12€ di listino si scende a soli 6€, con uno sconto del 50% che dimezza letteralmente il prezzo originale. Un risparmio netto di 6€ che rende questo caricabatterie multiplo una delle occasioni più convenienti del momento nella categoria accessori di ricarica. L’offerta è disponibile su Amazon.it, dove il prodotto vanta già migliaia di recensioni accumulate nel tempo. Essendo una promozione a tempo limitato, conviene non attendere troppo prima di aggiungerlo al carrello.

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