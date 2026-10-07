Appena presentato allo Snapdragon Summit di settembre e già in offerta su Amazon con un risparmio di oltre 650€ rispetto al prezzo di listino. Surface Pro 13″ OLED (12ª Edizione) porta in dote il nuovo Snapdragon X2 Plus, una NPU da 80 TOPS e un bundle completo con tastiera e Slim Pen inclusi, elementi che normalmente si pagano a parte. La configurazione con 16GB di RAM e 256GB di SSD in finitura Platino rappresenta l’ingresso nella gamma più recente del celebre 2-in-1 Microsoft, e il taglio di prezzo proposto oggi lo rende decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quali sono le condizioni dell’offerta.

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Surface Pro 13 OLED: potenza ARM e display da record

Il cuore pulsante di questo Surface Pro è lo Snapdragon X2 Plus a 10 core, processore sviluppato da Qualcomm specificamente per PC Windows sottili e fanless. A bordo trova spazio anche una GPU Adreno e una NPU Hexagon da 80 TOPS, che garantisce prestazioni di intelligenza artificiale locale fino al 95% più veloci rispetto alla generazione precedente, un dato che si traduce in funzionalità Copilot più fluide e reattive direttamente sul dispositivo.

Il display OLED PixelSense da 13 pollici è probabilmente il punto di forza più evidente di questa configurazione: risoluzione 2880 x 1920 pixel, refresh rate a 120Hz e luminosità di 600 nit regalano un’esperienza visiva di livello superiore, ideale sia per il lavoro creativo che per l’intrattenimento multimediale.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo:

16GB di RAM e 256GB di SSD , espandibile fino a 64GB/1TB nelle varianti superiori

e , espandibile fino a 64GB/1TB nelle varianti superiori Peso di soli 895 grammi per un’estrema portabilità

per un’estrema portabilità Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per connessioni rapide e stabili

e Bluetooth 5.4 per connessioni rapide e stabili Fotocamera posteriore da 10MP e anteriore Quad HD 1440p con Windows Hello

e anteriore Quad HD 1440p con Windows Hello Autonomia dichiarata fino a 15,5 ore in riproduzione video

in riproduzione video Due porte USB-C/USB4 più connettore Surface Connect

Rispetto al modello con Snapdragon X Plus di prima generazione, Microsoft dichiara miglioramenti fino al 17% nella produttività Office, oltre il 60% nelle prestazioni grafiche e un 18% in più di efficienza energetica. Il bundle in offerta include anche tastiera e Slim Pen, componenti che in molte configurazioni base vengono venduti separatamente, aggiungendo ulteriore valore all’acquisto.

Sconto del 35% per il nuovo surface pro

Il prezzo di listino di 1.849€ scende a 1.199€ su Amazon, con un risparmio concreto di 650€ e uno sconto percentuale del 35%. Considerando che i prezzi ufficiali italiani per questa configurazione specifica non erano ancora stati confermati dai canali Microsoft al momento del lancio, trovare questo bundle già scontato rappresenta un’occasione interessante per chi desidera il nuovo Surface Pro senza aspettare ulteriori aggiornamenti di prezzo. L’offerta è attiva su Amazon.it ed è limitata nella disponibilità, vista anche la recente uscita del prodotto sul mercato.

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