Microsoft ha fissato al 13 ottobre 2026 la fine del supporto ufficiale a Office 2021: da quel giorno la suite non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug né assistenza tecnica. Le applicazioni continueranno a funzionare normalmente, ma chi le usa rinuncerà alle protezioni e ai miglioramenti riservati alle versioni supportate.

Per i milioni di utenti che usano ancora Office per lavoro, studio o progetti personali, la scadenza può essere l’occasione per valutare un passaggio. Durante il Godeal24 Software Big Sale, Office 2024 Pro è disponibile a prezzi scontati, con la suite perpetua più recente di Microsoft e senza abbonamento. La licenza Office 2024 Pro Plus per 1 chiave costa 22,99€, mentre il pacchetto da 5 chiavi porta il costo effettivo a 19,99€ a chiave, per un totale di 99,95€. Con un acquisto una tantum si ottengono Word, Excel, PowerPoint, Outlook e le altre applicazioni principali della suite.

Microsoft Office 2024 porta anche alcune novità pensate per la produttività quotidiana: Excel migliora la gestione degli array dinamici e aggiunge strumenti per l’analisi dei dati, Word offre un recupero dei documenti più affidabile e PowerPoint introduce Cameo, che permette di inserire direttamente nelle presentazioni le immagini della propria fotocamera. Per chi vuole portarsi avanti prima della scadenza di Office 2021, Office 2024 Pro unisce un’esperienza familiare alle funzioni più recenti.

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