Microsoft ha fissato al 13 ottobre 2026 la fine del supporto ufficiale a Office 2021: da quel giorno la suite non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug né assistenza tecnica. Le applicazioni continueranno a funzionare normalmente, ma chi le usa rinuncerà alle protezioni e ai miglioramenti riservati alle versioni supportate.
Per i milioni di utenti che usano ancora Office per lavoro, studio o progetti personali, la scadenza può essere l’occasione per valutare un passaggio. Durante il Godeal24 Software Big Sale, Office 2024 Pro è disponibile a prezzi scontati, con la suite perpetua più recente di Microsoft e senza abbonamento. La licenza Office 2024 Pro Plus per 1 chiave costa 22,99€, mentre il pacchetto da 5 chiavi porta il costo effettivo a 19,99€ a chiave, per un totale di 99,95€. Con un acquisto una tantum si ottengono Word, Excel, PowerPoint, Outlook e le altre applicazioni principali della suite.
Microsoft Office 2024 porta anche alcune novità pensate per la produttività quotidiana: Excel migliora la gestione degli array dinamici e aggiunge strumenti per l’analisi dei dati, Word offre un recupero dei documenti più affidabile e PowerPoint introduce Cameo, che permette di inserire direttamente nelle presentazioni le immagini della propria fotocamera. Per chi vuole portarsi avanti prima della scadenza di Office 2021, Office 2024 Pro unisce un’esperienza familiare alle funzioni più recenti.
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Le suite Office a prezzi accessibili
- Office 2024 Pro Plus, 1 chiave – 22,99€
- Office 2024 Pro Plus, 3 chiavi – 62,97€ (20,99€/chiave)
- Office 2024 Pro Plus, 5 chiavi – 99,95€ (19,99€/chiave)
- Office 2021 Pro Plus, 1 chiave – 26,99€
- Office 2019 Pro Plus, 1 chiave – 24,75€
- Office 2021 Home and Business per Mac – 89€
- Office 2021 Home and Business per PC/Mac – 83,99€
- Office 365 Pro Plus, account per 5 dispositivi, 1 anno – 35,99€
L’ultima versione di Windows a un prezzo imbattibile
Windows 10 è ormai una generazione indietro sia per funzioni sia per sicurezza. Windows 11 Home è un aggiornamento valido, ma per fare davvero il salto la scelta migliore è Windows 11 Pro, oggi disponibile con licenza a vita a 12,25€ invece di 199€. Per chi sta già pensando di lasciare Windows 10, è il momento giusto per passare a Windows 11 Pro.
- Win 11 Professional, 1 chiave – 12,25€
- Win 11 Professional, 2 chiavi – 24,25€ (12,13€/chiave)
- Win 11 Professional, 3 chiavi – 35,25€ (11,75€/chiave)
- Win 11 Professional, 5 chiavi – 53,25€ (10,65€/chiave)
- Win 11 Home, 1 chiave – 12,15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC, 1 chiave – 12,80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC, 1 chiave – 12,88€
- Win 10 Professional, 1 chiave – 8,25€
- Win 10 Home, 1 chiave – 8,15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC, 1 chiave – 12,25€
- Win Server 2025 Standard – 30,99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99€
Tutto quello che serve, Office e Windows a vita (codice sconto “SGO62”)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus, bundle – 32,95€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus, bundle – 32,85€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus, bundle – 36,29€
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- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus, bundle – 32,55€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus, bundle – 32,25€
Una vasta gamma di strumenti in svendita
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63€
- Adguard, 3 dispositivi, licenza a vita – 32,74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99€
- EaseUS Video Downloader, licenza a vita – 30€
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