Da quando Soundcore Liberty 5 Pro è sbarcato sul mercato italiano lo scorso maggio, il prezzo di listino di 179,99€ non aveva mai conosciuto variazioni. Oggi la situazione cambia: Amazon propone il primissimo sconto in assoluto su queste cuffie true wireless firmate Anker, portando il costo a una cifra decisamente più accessibile. Il motivo dell’attesa è presto detto: si tratta del primo prodotto Soundcore a integrare il chip proprietario Anker Thus AI, capace di elaborare intelligenza artificiale direttamente on-device per garantire chiamate di qualità certificata Guinness World Records. A questo si aggiunge una cancellazione del rumore raddoppiata rispetto al modello precedente. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo prodotto e perché l’offerta attuale merita attenzione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Soundcore liberty 5 pro: chip ai, anc raddoppiata e autonomia da record

Il cuore di Soundcore Liberty 5 Pro è il chip Anker Thus AI, un processore dedicato che offre una capacità di calcolo fino a 150 volte superiore rispetto ai precedenti flagship Anker. Questa potenza alimenta un sistema di chiamate con 10 microfoni (8 MEMS + 2 a conduzione ossea) che isola la voce anche negli ambienti più rumorosi, un risultato che ha valso al prodotto un riconoscimento Guinness World Records per la qualità vocale G-MOS. Lo stesso chip gestisce l’assistente vocale Anka e una funzione di traduzione in tempo reale con latenza minima.

Sul fronte della cancellazione del rumore, la tecnologia Adaptive ANC 4.0 offre il doppio dell’efficacia rispetto al Liberty 4 Pro, grazie a un array di microfoni che elabora dati audio fino a 384.000 volte al secondo. Tra le altre caratteristiche di rilievo:

Driver dinamico da 9,2 mm con diaframma in carta e lana

Bluetooth 6.1 con Multipoint fino a 3 dispositivi

Codec LDAC per audio ad alta risoluzione

Certificazione IP55 contro polvere e spruzzi

Custodia con mini touchscreen TFT da 0,96 pollici

Autonomia fino a 28 ore totali con ANC attivo (50 ore senza ANC)

Il tutto è disponibile in quattro colorazioni: azzurro, bianco, nero e rosa.

Primo sconto storico per liberty 5 pro

Dopo mesi di prezzo fermo a 179,99€, Soundcore Liberty 5 Pro scende finalmente a 139,99€ su Amazon, con uno sconto del 22% che si traduce in un risparmio di 40€. Trattandosi del primo ribasso mai registrato su questo modello, si tratta di un’occasione concreta per chi cerca cuffie true wireless con funzioni AI avanzate e ANC di ultima generazione senza spendere cifre da top di gamma. L’offerta è disponibile sui canali ufficiali Amazon.it, con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma.

Per non perdere le prossime occasioni sul mondo tech, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove le migliori offerte arrivano in tempo reale, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti eccezionali su qualsiasi categoria di prodotto.