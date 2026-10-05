Da quando Soundcore Liberty 5 Pro è sbarcato sul mercato italiano lo scorso maggio, il prezzo di listino di 179,99€ non aveva mai conosciuto variazioni. Oggi la situazione cambia: Amazon propone il primissimo sconto in assoluto su queste cuffie true wireless firmate Anker, portando il costo a una cifra decisamente più accessibile. Il motivo dell’attesa è presto detto: si tratta del primo prodotto Soundcore a integrare il chip proprietario Anker Thus AI, capace di elaborare intelligenza artificiale direttamente on-device per garantire chiamate di qualità certificata Guinness World Records. A questo si aggiunge una cancellazione del rumore raddoppiata rispetto al modello precedente. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo prodotto e perché l’offerta attuale merita attenzione.

Acquista Soundcore Liberty 5 Pro su Amazon a 139,99€ invece di 179,99€

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Soundcore liberty 5 pro: chip ai, anc raddoppiata e autonomia da record

Il cuore di Soundcore Liberty 5 Pro è il chip Anker Thus AI, un processore dedicato che offre una capacità di calcolo fino a 150 volte superiore rispetto ai precedenti flagship Anker. Questa potenza alimenta un sistema di chiamate con 10 microfoni (8 MEMS + 2 a conduzione ossea) che isola la voce anche negli ambienti più rumorosi, un risultato che ha valso al prodotto un riconoscimento Guinness World Records per la qualità vocale G-MOS. Lo stesso chip gestisce l’assistente vocale Anka e una funzione di traduzione in tempo reale con latenza minima.

Sul fronte della cancellazione del rumore, la tecnologia Adaptive ANC 4.0 offre il doppio dell’efficacia rispetto al Liberty 4 Pro, grazie a un array di microfoni che elabora dati audio fino a 384.000 volte al secondo. Tra le altre caratteristiche di rilievo:

  • Driver dinamico da 9,2 mm con diaframma in carta e lana
  • Bluetooth 6.1 con Multipoint fino a 3 dispositivi
  • Codec LDAC per audio ad alta risoluzione
  • Certificazione IP55 contro polvere e spruzzi
  • Custodia con mini touchscreen TFT da 0,96 pollici
  • Autonomia fino a 28 ore totali con ANC attivo (50 ore senza ANC)

Il tutto è disponibile in quattro colorazioni: azzurro, bianco, nero e rosa.

Primo sconto storico per liberty 5 pro

Dopo mesi di prezzo fermo a 179,99€, Soundcore Liberty 5 Pro scende finalmente a 139,99€ su Amazon, con uno sconto del 22% che si traduce in un risparmio di 40€. Trattandosi del primo ribasso mai registrato su questo modello, si tratta di un’occasione concreta per chi cerca cuffie true wireless con funzioni AI avanzate e ANC di ultima generazione senza spendere cifre da top di gamma. L’offerta è disponibile sui canali ufficiali Amazon.it, con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma.

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