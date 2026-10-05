Un Neo QLED 2026 con processore NQ4 AI Gen2 e refresh rate 144Hz nativo in 4K che crolla di prezzo su Amazon è il tipo di notizia che fa drizzare le antenne a chi segue il mercato TV da tempo. Samsung QE65QN82HAUXZT non è l’ennesimo pannello Mini LED generico, ma un modello di fascia alta pensato per chi vuole Vision AI Companion, Dolby Atmos e gaming senza compromessi in un unico televisore da 65 pollici. Il prezzo è sceso in modo netto rispetto al listino originale, un’occasione che capita raramente per un prodotto così recente. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Samsung QE65QN82HAUXZT, il Neo QLED che punta tutto su AI e fluidità

Il pannello Neo QLED con tecnologia Quantum Mini LED è il cuore pulsante di questo televisore, capace di offrire contrasti estremamente precisi grazie al controllo puntuale della retroilluminazione. A completare il quadro ci pensano il Real QLED con 100% di volume cromatico e la tecnologia NQ HDR+, che insieme restituiscono colori fedeli e profondità d’immagine notevole, il tutto in risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel).

A gestire tutto questo è il Processore NQ4 AI Gen2, un chip che sfrutta 20 reti neurali AI per ottimizzare in tempo reale sia il comparto video che quello audio. L’upscaling 4K basato su intelligenza artificiale è uno dei punti di forza più interessanti, insieme al nuovo Vision AI Companion, assistente capace di rispondere a domande direttamente sullo schermo, funzione assente nei modelli Neo QLED delle generazioni precedenti come QN90D e QN85D.

Per chi ama il gaming, le specifiche parlano chiaro:

Motion Xcelerator 144Hz per azioni fluide fino a 4K a 144Hz

Supporto 2K a 240Hz con VRR

Gaming Hub per accedere a tutti i titoli preferiti in un unico spazio

Sul fronte audio, Dolby Atmos e OTS Lite garantiscono un suono avvolgente, mentre l’AI Adaptive Sound Pro adatta dinamicamente l’audio al contenuto riprodotto. Il design Monolith Edge con bordi affusolati nella colorazione Titanium Black completa un pacchetto estetico premium, pensato per integrarsi in soggiorni moderni. Non manca la connettività smart con SmartThings e assistente vocale Alexa integrato, il tutto gestito dal sistema operativo Tizen.

Sconto importante su un modello 2026 appena lanciato

Il prezzo di listino di 1299€ scende a 899€ su Amazon, con uno sconto del 31% che rappresenta il minimo storico per questo modello. Parliamo di un risparmio di 400€ su un televisore che normalmente si posizionerebbe in una fascia di prezzo ben più alta, considerando il posizionamento premium nella gamma Neo QLED 2026 di Samsung. Un’occasione del genere, su un modello così recente, non capita spesso: la disponibilità è legata allo stock attuale su Amazon, quindi conviene muoversi con una certa rapidità.

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