Perché spendere quasi 80€ per auricolari true wireless di fascia media quando moto buds 2 in colorazione Violet Ice li porta a casa a 39,90€? Il taglio di prezzo dimezza esattamente il listino ufficiale, portando a bordo driver dinamici da 11mm, supporto Hi-Res Audio con codec LHDC e un’autonomia che sfiora le 48 ore totali. Caratteristiche che normalmente si trovano su prodotti ben più costosi, qui confezionate in un design leggero e resistente a polvere e spruzzi.

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Moto buds 2: audio hi-res e batteria che non molla mai

Il cuore tecnico di moto buds 2 si basa su una configurazione a doppio driver: un dinamico da 11mm per bassi profondi e un micro planare da 6mm che gestisce le alte frequenze con maggiore precisione. La vera chicca per questa fascia di prezzo è il supporto al codec LHDC, capace di trasmettere audio fino a 900kbps con campionamento 24-bit/92kHz, uno standard che permette di ottenere una qualità sonora Hi-Res raramente disponibile sotto i 40€. A completare l’esperienza c’è lo Spatial Audio, pensato per un ascolto immersivo a 360 gradi.

Sul fronte della cancellazione del rumore, la ANC dinamica arriva fino a 55dB, affiancata da una modalità Trasparenza per restare vigili sull’ambiente senza rimuovere gli auricolari. Per le chiamate, invece, entrano in gioco 6 microfoni totali con tecnologia ENC, garantendo voce chiara anche in ambienti rumorosi o ventosi.

L’autonomia è probabilmente il punto di forza più convincente: 11 ore di riproduzione continua dagli auricolari e fino a 48 ore totali sfruttando la custodia di ricarica. Con soli 10 minuti attaccati alla corrente si recuperano 3 ore di musica, perfetto per chi ha sempre fretta tra lezioni, riunioni o allenamenti.

Non mancano funzioni smart legate all’ecosistema Moto AI, come “Catch me up” o “Remember this”, attivabili con una semplice pressione prolungata, oltre al Bluetooth 6.0 che garantisce connessioni stabili e Dual Connection per collegarsi contemporaneamente a due dispositivi. Il tutto racchiuso in un corpo certificato IP54, con custodia idrorepellente IPX2, ideale per sport e spostamenti quotidiani senza troppe preoccupazioni.

Tra i principali punti di forza:

Driver doppio (11mm + 6mm) per un suono bilanciato

Codec LHDC con supporto Hi-Res Audio

ANC dinamica fino a 55dB

Fino a 48 ore di autonomia totale

Bluetooth 6.0 e Dual Connection

Certificazione IP54 per resistenza a polvere e spruzzi

Sconto del 50% su moto buds 2 Violet Ice

Il prezzo di listino di 79,90€ scende drasticamente a 39,90€ su Amazon, un taglio netto del 50% che dimezza letteralmente il costo d’acquisto. Un risparmio di 40€ niente male per un prodotto che integra tecnologie audio avanzate come LHDC e ANC dinamica fino a 55dB, elementi che su altri modelli concorrenti si pagano ben più cari. L’offerta riguarda nello specifico la colorazione Pantone Violet Ice, disponibile al momento su Amazon.it con spedizione e garanzia del venditore ufficiale.

Trattandosi di uno sconto importante su un prodotto recente, la disponibilità potrebbe variare rapidamente, motivo per cui conviene valutare l’acquisto senza perdere troppo tempo se si è interessati a un paio di auricolari true wireless completi e versatili per uso quotidiano.

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