Dopo Eni, IP e Q8, anche Tamoil interviene contro il caro carburanti con una serie di misure pensate per contenere i prezzi di benzina e gasolio presso la propria rete di distributori. L’iniziativa, annunciata ieri, resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026, ampliando così il numero di stazioni di servizio coinvolte nel tentativo di ridurre la spesa per gli automobilisti.

La decisione arriva in una fase caratterizzata da forti tensioni sui mercati energetici internazionali, con ripercussioni sui costi dei carburanti e sul bilancio di famiglie e imprese. Tamoil ha spiegato di aver accolto gli appelli delle istituzioni e delle associazioni dei consumatori, puntando a contenere i prezzi alla pompa senza compromettere la sostenibilità economica delle attività legate alla propria rete distributiva.

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Tamoil si unisce a Eni, IP e Q8 ma manca ancora un prezzo massimo ufficiale

Al momento, però, la compagnia non ha comunicato l’entità precisa degli interventi né un tetto massimo ufficiale per i prezzi di benzina e diesel. Non è quindi possibile stabilire in anticipo quanto potranno risparmiare gli automobilisti che sceglieranno i distributori Tamoil, né quantificare la riduzione rispetto ai listini precedentemente in vigore.

La situazione è diversa da quella di Eni, l’unica che ha fissato un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio, almeno per la fase iniziale dell’iniziativa. IP e Q8 hanno aderito a loro volta agli interventi di abbassamento dei prezzi, contribuendo ad allargare il numero di impianti interessati. Anche nel caso di Tamoil, quindi, i prezzi effettivamente praticati potranno essere verificati attraverso gli aggiornamenti dei listini dei singoli distributori.

Sul fronte della concorrenza, tuttavia, le iniziative delle grandi compagnie hanno sollevato alcune critiche da parte dei rappresentati dei gestori indipendenti. I gruppi petrolieri possono contare su dimensioni e risorse che consentono di assorbire più facilmente una riduzione temporanea dei margini, mentre le cosiddette pompe bianche, spesso caratterizzate da prezzi già generalmente più bassi, potrebbero avere maggiori difficoltà a competere. Le associazioni hanno quindi contestato il rischio di alterare gli equilibri di mercato e hanno ipotizzato un possibile intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L’iniziativa di Tamoil, comunque, si inserisce in un movimento più ampio che coinvolge i principali operatori del settore, che da soli rappresentano oltre la metà dei distributori presenti in Italia, chiamati a intervenire per limitare l’impatto del caro carburanti. Per gli automobilisti, il consiglio resta quello di controllare i prezzi aggiornati nelle varie stazioni di servizio vicine prima di fare rifornimento, perché le condizioni possono variare da un impianto all’altro.