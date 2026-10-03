NVIDIA amplia le possibilità offerte da DGX Spark con una nuova configurazione dotata di 64GB di memoria unificata, pensata per sviluppatori, ricercatori e appassionati che vogliono eseguire modelli di AI direttamente in locale. La nuova versione sarà disponibile dall’ultima settimana di ottobre attraverso Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP e MSI, con un prezzo di partenza nettamente inferiore al modello da 128 GB.

La piattaforma mantiene il GB10 Grace Blackwell Superchip, DGX OS e l’intero stack software NVIDIA dedicato all’Intelligenza Artificiale; il vantaggio della nuova configurazione è quindi quello di poter accedere alle capacità di DGX Spark con una quantità di memoria inferiore rispetto al modello da 128 GB, mantenendo la possibilità di espandere il sistema collegando due unità.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

NVIDIA DGX Spark 64 GB: AI locale senza dipendere dal cloud

DGX Spark riunisce in un sistema compatto il calcolo basato su Grace Blackwell, la memoria unificata, la connettività NVIDIA ConnectX-7 e lo stack software NVIDIA con accelerazione CUDA; l’obiettivo è fornire una piattaforma completa per inferenza, agenti AI, fine-tuning, data science e sviluppo edge. La nuova configurazione da 64 GB può eseguire direttamente sul dispositivo modelli con fino a 100 miliardi di parametri, permettendo di lavorare con i propri dati senza dover ricorrere continuamente a un’istanza cloud.

Il sistema viene fornito con DGX OS e con il software necessario per iniziare a sviluppare applicazioni basate sull’AI; sono supportati NVIDIA Agent Toolkit, le librerie CUDA-X AI, i modelli open Nemotron e framework e runtime come Ollama, vLLM e PyTorch con CUDA. Tra le applicazioni compatibili rientra anche Blender, che sta preparando un installer preconfigurato per DGX Spark, verosimilmente molto apprezzata dai molti utenti che utilizzano il famoso programma di rendering.

Due DGX Spark possono lavorare insieme con NVIDIA Sync

Uno degli aspetti più interessanti della nuova configurazione riguarda la possibilità di collegare due DGX Spark 64 GB per creare un sistema con 128 GB di memoria complessiva. NVIDIA specifica che il collegamento non si limita a raddoppiare la capacità disponibile, ma permette di distribuire il carico di lavoro tra le due unità; il collegamento sfrutta la connettività ConnectX-7 integrata in ogni DGX Spark e un cavo QSFP.

NVIDIA Sync Cluster Assistant rileva automaticamente le unità collegate, verifica la configurazione e prepara la rete, evitando di dover configurare manualmente l’infrastruttura. Secondo i test NVIDIA con Qwen 3.8 27B, due sistemi DGX Spark da 64GB collegati hanno raggiunto prestazioni fino a 1,7 volte superiori rispetto a una singola unità; la configurazione porta inoltre la memoria disponibile a 128 GB e permette di gestire modelli fino a 200 miliardi di parametri.

Il vantaggio è anche nella continuità dell’ambiente software, entrambi i nodi utilizzano lo stesso stack NVIDIA e non richiedono una nuova configurazione quando il sistema passa da una a due unità. A completare il sistema arriverà, entro la fine di ottobre, NVIDIA Sync Model Launcher, progettato per semplificare ulteriormente l’avvio dei modelli locali.

Il launcher permetterà di scaricare ed eseguire Qwen3.8 27B su un singolo DGX Spark o su un cluster, configurando automaticamente la distribuzione del modello tra i dispositivi collegati. NVIDIA prevede inoltre l’integrazione con OpenCode per utilizzare il modello nelle attività di sviluppo direttamente dal browser.

Caratteristiche tecniche NVIDIA DGX Spark 64 GB

Memoria: 64 GB unificati

Superchip: NVIDIA GB10 Grace Blackwell

Networking: NVIDIA ConnectX-7

Sistema operativo: DGX OS

Software: NVIDIA AI software stack, CUDA-X AI, NVIDIA Agent Toolkit e Nemotron

Runtime supportati: Ollama, vLLM, PyTorch con CUDA

Modelli: fino a 100 miliardi di parametri con una singola unità

Cluster: fino a due DGX Spark

Memoria con due unità: 128 GB

Modelli con due unità: fino a 200 miliardi di parametri

Connessione tra unità: cavo QSFP

Partner: Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP e MSI

NVIDIA DGX Spark 64 GB: prezzo e disponibilità

La nuova configurazione di NVIDIA DGX Spark con 64 GB sarà disponibile dal 23 ottobre tramite Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP e MSI, con prezzi a partire da 4.999 dollari; il costo non è basso considerando il quantitativo di memoria, ma visto il periodo e le potenzialità del prodotto, possiamo dire che rimane più o meno equilibrato.

La piattaforma è pensata per partire da un singolo sistema e aumentare la capacità quando necessario. NVIDIA indica tre scenari principali: mantenere attivo un agente AI per attività di sviluppo o ricerca, affidare a DGX Spark l’inferenza mentre il PC principale viene utilizzato per altri compiti e collegare una seconda unità quando un modello o un carico di lavoro supera le capacità del singolo sistema.