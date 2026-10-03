Trovare un laptop da gaming con scheda grafica RTX 5060 di ultima generazione sotto la soglia psicologica dei 1.000€ sembrava un’utopia fino a poco tempo fa. Alienware 15 con Intel Core 7 240H rompe questo schema, proponendosi come l’ingresso più accessibile della gamma Alienware grazie alla nuova fascia “Core” pensata da Dell per avvicinare il brand a un pubblico più ampio. Il prezzo attuale su Amazon tocca il suo punto più basso di sempre, un’occasione che raramente si presenta per chi segue da tempo questo modello. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché conviene approfittarne ora.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Alienware 15: potenza gaming racchiusa in un corpo compatto

Il cuore pulsante di questo notebook è il processore Intel Core 7 240H, chip di Serie 2 con architettura ibrida che conta 10 core e 16 thread complessivi, suddivisi tra sei core Performance con Hyper-Threading e quattro core Efficient. La cache da 24 MB e la frequenza turbo fino a 5,20 GHz sui P-Core garantiscono reattività sia nel gaming sia nelle attività quotidiane più impegnative.

Ad affiancare la CPU troviamo la NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, basata su architettura Blackwell con 8 GB di memoria GDDR7. La scheda supporta ray tracing e DLSS 4 con Multi Frame Generation, tecnologie che permettono di spingere il frame rate anche nei titoli più recenti. La tecnologia NVIDIA Dynamic Boost distribuisce dinamicamente fino a 110W tra CPU e GPU, ottimizzando le prestazioni in base al carico di lavoro.

Il display da 15,3 pollici in formato 16:10 offre risoluzione WUXGA 1920×1200 pixel e un refresh rate di 165 Hz, ideale per il gaming competitivo dove la fluidità fa la differenza. La configurazione testata include 16 GB di RAM DDR5 a 5.600 MT/s e un SSD da 512 GB PCIe NVMe Gen 4, entrambi espandibili fino a 32GB di RAM e 1TB di storage.

Da segnalare anche il sistema di raffreddamento Alienware Cryo-Tech, con struttura Cryo-Chamber dedicata che garantisce maggiore flusso d’aria nonostante le dimensioni compatte, un peso contenuto di 2,2 kg e connettività completa con USB-C, HDMI 2.1 ed Ethernet RJ-45.

Sconto bomba: Alienware 15 al prezzo più basso di sempre

Il prezzo di Alienware 15 con RTX 5060 crolla come mai prima d’ora su Amazon.it. Dal listino originale di 1.249€ si scende a soli 999€, con uno sconto del 20% che si traduce in un risparmio concreto di 250€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, un’opportunità rara considerando che parliamo di un notebook gaming con GPU di nuova generazione sotto la fatidica soglia dei 1.000€. La disponibilità è però limitata, quindi conviene muoversi in fretta prima che l’offerta scada o le scorte si esauriscano.

Per non perdere occasioni simili in futuro, vale la pena iscriversi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.