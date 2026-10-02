Cancellazione del rumore che tiene testa alle AirPods Pro 3 spendendo meno della metà? Soundcore P42i lo dimostra con un punteggio di 18 su 20 nei test comparativi di settore, appena un punto sotto il colosso Apple da 250 dollari. L’aggiunta del codec LDAC per audio Hi-Res e un’autonomia che tocca le 56 ore completano un pacchetto che su Amazon scende oggi al prezzo più basso mai registrato. Vediamo come questo true wireless di Anker riesca a competere con prodotti ben più costosi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Soundcore P42i, quando l’ANC adattiva incontra l’audio Hi-Res LDAC

Il cuore tecnologico di Soundcore P42i risiede nella cancellazione del rumore adattiva in tempo reale, capace di attenuare fino a 55 dB di rumore ambientale regolandosi automaticamente in base al contesto. Non si tratta di un semplice filtro statico: il sistema analizza traffico, folla e rumori quotidiani adattando l’intensità senza intervento manuale, pur lasciando disponibile anche una modalità “Noise Cancelling” regolabile a piacimento per chi preferisce il controllo diretto.

Sul fronte audio, il supporto al codec LDAC rappresenta la vera sorpresa in questa fascia di prezzo: tre volte più dati trasmessi rispetto ai codec standard si traducono in voci più nitide e dettagli sonori più ricchi, merito anche dei driver da 11 mm con rivestimento in titanio. Va però precisato che LDAC funziona solo su dispositivi Android, mentre gli utenti iPhone dovranno accontentarsi di SBC e AAC.

L’autonomia è un altro punto di forza concreto:

12 ore di ascolto continuo in modalità Normale

di ascolto continuo in modalità Normale 8,5 ore con ANC attiva al 50% del volume

con ANC attiva al 50% del volume 56 ore totali sfruttando la custodia di ricarica

sfruttando la custodia di ricarica Ricarica rapida da 10 minuti per 3,5 ore aggiuntive

Attivando contemporaneamente ANC e LDAC l’autonomia scende a circa 6 ore, un compromesso comprensibile vista la qualità audio superiore offerta. Completano la dotazione il Bluetooth 6.1 con connessione multipoint, 6 microfoni con intelligenza artificiale per chiamate più chiare e un peso di soli 4,4 g per auricolare, più leggero di una monetina. L’app Soundcore aggiunge poi funzionalità come l’EQ personalizzato HearID 5.0 e un monitoraggio approfondito della salute uditiva.

Rispetto al Soundcore Liberty 5, il P42i vince su autonomia, comfort e efficacia ANC, posizionandosi come alternativa più conveniente anche rispetto alle Nothing Ear 3a.

Sconto del 40% su un prezzo già aggressivo

Il prezzo di listino di 99,99€ scende oggi a soli 59,99€ su Amazon, con uno sconto del 40% che corrisponde a un risparmio diretto di 40€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, lanciato da pochissimo sul mercato. L’offerta include inoltre un ulteriore vantaggio: acquistando articoli idonei si ottiene uno sconto aggiuntivo del 5% per 2 o più prodotti, oltre alla possibilità di ricevere un articolo bonus gratuito superando rispettivamente i 55€ o i 65€ di spesa totale. Un’occasione concreta per chi cerca ANC performante e audio Hi-Res senza spendere cifre premium.

Per non perdere occasioni simili su smartphone, cuffie e dispositivi tech in generale, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo o sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto il riferimento è ErroriBomba.