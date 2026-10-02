Pulire sotto il divano senza spostare un mobile potrebbe sembrare fantascienza, ma Roborock Qrevo Edge 2 lo rende possibile grazie a un corpo spesso solo 7,98 centimetri. A questo si aggiunge una potenza di aspirazione da 25.000 Pa, tra le più elevate della categoria, abbinata a un sistema di lavaggio con panni mop rotanti e base multifunzionale completa di autosvuotamento. Il prezzo attuale su Amazon si posiziona in una fascia interessante rispetto all’andamento recente del prodotto. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Roborock Qrevo Edge 2: sottile fuori, potente dentro

Il punto di forza principale di questo modello è il design ultrasottile, pensato per raggiungere zone solitamente precluse ai robot aspirapolvere tradizionali. Il sensore LiDAR retrattile si abbassa a filo con la carrozzeria quando lo spazio sopra il robot si riduce, permettendo la pulizia sotto divani e mobili bassi grazie alla tecnologia RetractSense, affiancata da un modulo di visione a 100 gradi che assiste il posizionamento.

Sul fronte aspirazione, la tecnologia HyperForce da 25.000 Pa lavora insieme allo spazzolone principale DuoDivide e alla spazzola laterale FlexiArm Arc, pensati per spingere peli e detriti verso la bocchetta anziché farli avvolgere attorno al rullo. Il braccio FlexiArm si estende fino a 0,98 pollici oltre il corpo del robot, migliorando sensibilmente la pulizia di bordi e angoli.

Per il lavaggio, i doppi panni mop rotanti esercitano una pressione di 8N, mentre la base provvede a lavarli con acqua calda a 80°C e ad asciugarli con aria calda, prevenendo cattivi odori. Alcune caratteristiche tecniche principali:

Autonomia fino a 188 minuti , con copertura stimata di 250 m² per carica

, con copertura stimata di per carica Riconoscimento IA di oltre 280 tipi di ostacoli

Serbatoi da 4 litri per acqua pulita e sporca, sacchetto raccoglipolvere da 2,7 litri

Compatibilità con Amazon Alexa e Apple Home

e Rumorosità massima di circa 64 dB

Va segnalato che il dispositivo supporta esclusivamente WiFi 2,4GHz, dettaglio da verificare in fase di configurazione della rete domestica, e che la base richiede una superficie stabile per evitare problemi di aderenza su tappeti spessi.

Prezzo in calo per Qrevo Edge 2 su Amazon

Il prezzo di listino di Roborock Qrevo Edge 2 Set è di 899,99€, ma su Amazon.it è ora disponibile a 519,99€, con uno sconto di circa il 42% che porta il risparmio a quasi 380 euro. Si tratta di un valore coerente con i minimi registrati nelle scorse settimane, quindi un buon momento per valutare l’acquisto se si stava aspettando un calo di prezzo su questo modello. La disponibilità riguarda la versione Nero completa di base multifunzionale, robot, rampa e moduli mop rotanti.

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